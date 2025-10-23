Голова НСЖУ розповів, як біля його будинку вибухнув російський дрон

Томіленко: «Коли вибух – за двісті метрів від твого дому в Києві, він стає особистим. Це ніби поштовх: чи все ти робиш, що потрібно саме зараз? Чи не розслабився?»

У ніч на 23 жовтня російський ударний дрон атакував Подільський район Києва, спричинивши руйнування. Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко повідомив, що цієї ночі пережив найближчий приліт до власного дому на Подолі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Сергія Томиленка.

«Лише за двісті метрів від мого будинку, де я живу на Подолі, сьогодні опівночі вибухнув російський дрон. Він влетів у бізнес-центр «Доміно». Великі руйнування цього нещодавно оновленого, красивого будинку. Повилітали шибки у навколишніх будівлях. У магазині «Етнодім» на Верхньому Валу, відомому бренді української вишивки, теж вибито скло – вони ж нещодавно завершили ремонт…», – написав голова НСЖУ.

Наслідки дронової атаки на Подолі фото: Сергій Томиленко/Facebook

За словами Томиленка, квартира ціла, він також неушкоджений, коти трохи перелякані.

Кіт Сергія Томиленка у засипаній склом квартирі фото: Сергій Томиленко/Facebook

«Скрегіт скла під ногами. Цей неприємний звук супроводжує мене з самого ранку. Купа битого скла під дверима квартири – від вибухової хвилі розбилося вікно в під’їзді, повилітало скло на сходах», - написав голова НСЖУ.

Томиленко розповів, що дорогою до офісу Спілки журналістів він пройшовся пораненим атмосферним, історичним районом Києва.

Вишиванка у розбитому вікні «Етнодому»

«У вибитих вікнах «Етнодому» – мов у незапланованій вітрині – висять вишиванки. Далі – темний офісний центр із високими вікнами. Теж без скла. Дорога всіяна уламками, крихким, скрипучим склом. Навпроти – найбільші руйнування цієї ночі: бізнес-центр «Доміно», повз який я ходжу щодня», – пише Томіленко.

«Таку красу зруйнували…» – цитує голова НСЖУ слова літньої киянки, що проходила повз. За його словами, будівля, що після реконструкції стала архітектурною прикрасою району, тепер із «голими» поверхами, побитими трубами й вигорілою охоронною будкою. Дуже хочеться вірити, що опівночі охоронця там не було, додав він.

«Йду далі, на ще одну, здавалося б, спокійну подільську вулицю – Щекавицьку. Там цієї ночі також вибухнув дрон – на даху будинку, де на першому поверсі розташована редакція онлайн-медіа «Гордон». Навпроти – стара подільська синагога. Скло вже прибрали. Лише запах пилу і попелу, купи будівельного сміття....», – пише Томиленко.

Голова НСЖУ зауважив, що ці руйнування – ніщо в порівнянні з тим, що він бачив у прифронтових містах. У тому ж Оріхові, за п’ять кілометрів від лінії фронту, або в Запоріжжі, яке щодня під ворожими обстрілами. Там розбите скло – це найменше зло.

«Але коли вибух – за двісті метрів від твого дому в Києві, він стає особистим. Це ніби поштовх: чи все ти робиш, що потрібно саме зараз? чи не розслабився? Російські удари по мирних містах лише загартовують нас. Український бізнес, який у роки війни ремонтує офіси, відкриває магазини, діє правильно – він демонструє віру в життя. І віру в Перемогу. Тож ми прибираємо бите скло, допомагаємо одне одному, вдягаємо вишиванку з «Етнодому» – і знову виходимо назустріч дню. Ми – вдома. Ми незламні. І – журналісти важливі!», – додав Томиленко.

Нагадаємо, у ніч на 23 жовтня російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками. Унаслідок ударів постраждали семеро людей.

Падіння уламків було зафіксовано на пʼятьох локаціях в Подільському районі. Серед них – дитячий садок. Крім того, в Оболонському районі зафіксовано пошкодження житлової будівлі уламком БпЛА. У Деснянському районі пошкоджень зазнав багатоквартирний будинок.