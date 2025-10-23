Головна Київ Новини
search button user button menu button

Голова НСЖУ розповів, як біля його будинку вибухнув російський дрон

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Голова НСЖУ розповів, як біля його будинку вибухнув російський дрон
Наслідки дронової атаки на Подолі
фото: Сергій Томиленко/Facebook

Томіленко: «Коли вибух – за двісті метрів від твого дому в Києві, він стає особистим. Це ніби поштовх: чи все ти робиш, що потрібно саме зараз? Чи не розслабився?»

У ніч на 23 жовтня російський ударний дрон атакував Подільський район Києва, спричинивши руйнування. Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко повідомив, що цієї ночі пережив найближчий приліт до власного дому на Подолі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Сергія Томиленка.

«Лише за двісті метрів від мого будинку, де я живу на Подолі, сьогодні опівночі вибухнув російський дрон. Він влетів у бізнес-центр «Доміно». Великі руйнування цього нещодавно оновленого, красивого будинку. Повилітали шибки у навколишніх будівлях. У магазині «Етнодім» на Верхньому Валу, відомому бренді української вишивки, теж вибито скло – вони ж нещодавно завершили ремонт…», – написав голова НСЖУ.

Наслідки дронової атаки на Подолі
Наслідки дронової атаки на Подолі
фото: Сергій Томиленко/Facebook

За словами Томиленка, квартира ціла, він також неушкоджений, коти трохи перелякані.

Кіт Сергія Томиленка у засипаній склом квартирі
Кіт Сергія Томиленка у засипаній склом квартирі
фото: Сергій Томиленко/Facebook

«Скрегіт скла під ногами. Цей неприємний звук супроводжує мене з самого ранку. Купа битого скла під дверима квартири – від вибухової хвилі розбилося вікно в під’їзді, повилітало скло на сходах», - написав голова НСЖУ.

Томиленко розповів, що дорогою до офісу Спілки журналістів він пройшовся пораненим атмосферним, історичним районом Києва.

Вишиванка у розбитому вікні «Етнодому»
Вишиванка у розбитому вікні «Етнодому»

«У вибитих вікнах «Етнодому» – мов у незапланованій вітрині – висять вишиванки. Далі – темний офісний центр із високими вікнами. Теж без скла. Дорога всіяна уламками, крихким, скрипучим склом. Навпроти – найбільші руйнування цієї ночі: бізнес-центр «Доміно», повз який я ходжу щодня», – пише Томіленко.

«Таку красу зруйнували…» – цитує голова НСЖУ слова літньої киянки, що проходила повз. За його словами, будівля, що після реконструкції стала архітектурною прикрасою району, тепер із «голими» поверхами, побитими трубами й вигорілою охоронною будкою. Дуже хочеться вірити, що опівночі охоронця там не було, додав він. 

«Йду далі, на ще одну, здавалося б, спокійну подільську вулицю – Щекавицьку. Там цієї ночі також вибухнув дрон – на даху будинку, де на першому поверсі розташована редакція онлайн-медіа «Гордон». Навпроти – стара подільська синагога. Скло вже прибрали. Лише запах пилу і попелу, купи будівельного сміття....», – пише Томиленко.

Голова НСЖУ зауважив, що ці руйнування – ніщо в порівнянні з тим, що він бачив у прифронтових містах. У тому ж Оріхові, за п’ять кілометрів від лінії фронту, або в Запоріжжі, яке щодня під ворожими обстрілами. Там розбите скло – це найменше зло.

«Але коли вибух – за двісті метрів від твого дому в Києві, він стає особистим. Це ніби поштовх: чи все ти робиш, що потрібно саме зараз? чи не розслабився? Російські удари по мирних містах лише загартовують нас. Український бізнес, який у роки війни ремонтує офіси, відкриває магазини, діє правильно – він демонструє віру в життя. І віру в Перемогу. Тож ми прибираємо бите скло, допомагаємо одне одному, вдягаємо вишиванку з «Етнодому» – і знову виходимо назустріч дню. Ми – вдома. Ми незламні. І – журналісти важливі!», – додав Томиленко. 

20 фото
На весь екран
Наслідки дронової атаки на Подолі
фото: Сергій Томиленко/Facebook

Нагадаємо, у ніч на 23 жовтня російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками. Унаслідок ударів постраждали семеро людей. 

Падіння уламків було зафіксовано на пʼятьох локаціях в Подільському районі. Серед них – дитячий садок. Крім того, в Оболонському районі зафіксовано пошкодження житлової будівлі уламком БпЛА. У Деснянському районі пошкоджень зазнав багатоквартирний будинок.

Читайте також:

Теги: Київ обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дрони атакували Харків
Ворог атакував Харків: пошкоджено житлові будівлі
13 жовтня, 02:17
Зруйнований будинок внаслідок удару
Окупанти атакували Дніпропетровщину: є влучання та пожежі
19 жовтня, 01:43
За даними слідства, екскерівник театру залякував жертв, які негативно реагували на його сексуальні домагання
«Систематично схиляв студенток до інтиму». Прокуратура повідомила деталі справи режисера Білоуса
21 жовтня, 12:25
Росія вдарила по нафтогазових об’єктах на Полтавщині
Росія вдарила по нафтогазових об’єктах на Полтавщині
Вчора, 07:08
Слідчі провели обшук у квартирі чоловіка та знайшли комп’ютерну техніку та флеш-носії зі сценами дитячої порнографії на більш ніж 5 ТБ пам’яті
Поліція Києва затримала чоловіка, який примушував семирічну дівчинку до зйомки у порно
25 вересня, 10:51
Рятувальники швидко ліквідували пожежу
У Подільському районі згоріли чотири покинуті автомобілі (фото)
25 вересня, 11:47
Після завершення профілактики воду з крана потрібно злити, поки вона не стане прозорою та без стороннього запаху
Планова промивка водопровідних мереж на Оболоні в ніч на 9 жовтня: повний перелік адрес
8 жовтня, 11:55
Наслідки обстрілу у Броварах 10 жовтня
Удар по Київщині: у Броварах пошкоджено житлові будинки, магазин та автівки (фото)
10 жовтня, 11:32
На місці події працюють слідчі з розслідування ДТП столичного главку поліції та патрульні поліцейські
У Києві легковик вилетів на тротуар після зіткнення з вантажівкою, є постраждалі
17 жовтня, 17:29

Новини

На території столичного зоопарку відкрився «МакДональдз» (фото)
На території столичного зоопарку відкрився «МакДональдз» (фото)
Stolitsa Group спростувала чутки про незаконність будівництва на Березняках
Stolitsa Group спростувала чутки про незаконність будівництва на Березняках
Голова НСЖУ розповів, як біля його будинку вибухнув російський дрон
Голова НСЖУ розповів, як біля його будинку вибухнув російський дрон
Нічна атака дронів на Київ. Рятувальники показали наслідки обстрілу (фото)
Нічна атака дронів на Київ. Рятувальники показали наслідки обстрілу (фото)
Столичний бізнес-центр «Доміно» вдруге постраждав внаслідок обстрілу (відео)
Столичний бізнес-центр «Доміно» вдруге постраждав внаслідок обстрілу (відео)
Російський безпілотник пошкодив синагогу на Подолі (відео)
Російський безпілотник пошкодив синагогу на Подолі (відео)

Новини

В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua