У Туреччині автобус зірвався у прірву: шестеро загиблих, 20 травмованих

Автобус перевозив пасажирів з південної провінції Хатай в Муш

У східній турецькій провінції Муш перекинувся автобус з пасажирами, в результаті чого загинули 6 осіб, ще 20 отримали поранення. Про це повідомляє Daily Sabah. Аварія сталася на шосе Муш-Солхан після того, як водій втратив контроль над автобусом, що перевернувся та впав у замерзлий рівчак. Автобус перевозив пасажирів з