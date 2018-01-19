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    У Туреччині автобус зірвався у прірву: шестеро загиблих, 20 травмованих

    Автобус перевозив пасажирів з південної провінції Хатай в Муш
    У східній турецькій провінції Муш перекинувся автобус з пасажирами, в результаті чого загинули 6 осіб, ще 20 отримали поранення. Про це повідомляє Daily Sabah. Аварія сталася на шосе Муш-Солхан після того, як водій втратив контроль над автобусом, що перевернувся та впав у замерзлий рівчак. Автобус перевозив пасажирів з
    • Сьогодні, 10:15
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    Автобус перевозив пасажирів з південної провінції Хатай в Муш

    У східній турецькій провінції Муш перекинувся автобус з пасажирами, в результаті чого загинули 6 осіб, ще 20 отримали поранення.

    Про це повідомляє Daily Sabah.

    Аварія сталася на шосе Муш-Солхан після того, як водій втратив контроль над автобусом, що перевернувся та впав у замерзлий рівчак.

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    Автобус перевозив пасажирів з південної провінції Хатай в Муш.

    Травмовані пасажири були доставлені в найближчі лікарні.

    Видання відзначає, що східні та південно-східні регіони країни потерпають від морозів та рясного снігу.

    Нагадаємо, нещодавно у турецькій провінції Трабзон літак зі 168 людьми на борту після приземлення з’їхав зі злітної смуги і застряг на схилі над Чорним морем.

     

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