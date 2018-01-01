У Туреччині госпіталізували понад 70 людей з підозрою на сибірську виразку

Минулого тижня в однієї з корів у провінції Трабзон знайшли сибірську виразку

У Туреччині до лікарні доправили 73 особи з підозрою на сибірську виразку, одна жінка померла. Про це повідомляє «НВ» з посиланням на Hurriyet. Минулого тижня в однієї з корів у провінції Трабзон знайшли сибірську виразку. Попри це господарі корови закололи її та роздали м'ясо сусідам. Через деякий час ті, хто їв м'ясо,



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Минулого тижня в однієї з корів у провінції Трабзон знайшли сибірську виразку

У Туреччині до лікарні доправили 73 особи з підозрою на сибірську виразку, одна жінка померла.

Про це повідомляє «НВ» з посиланням на Hurriyet.

Минулого тижня в однієї з корів у провінції Трабзон знайшли сибірську виразку. Попри це господарі корови закололи її та роздали м'ясо сусідам. Через деякий час ті, хто їв м'ясо, відчули нудоту і слабкість, у них піднялася температура. 39-річна жінка померла в лікарні.

Результати обстеження підтвердили діагноз у загиблої та ще щонайменше у трьох пацієнтів.

Нагадаємо, епідемія сифілісу спалахнула у Словаччині.