У Туреччині госпіталізували понад 70 людей з підозрою на сибірську виразку
- Вчора, 21:29
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Минулого тижня в однієї з корів у провінції Трабзон знайшли сибірську виразку
У Туреччині до лікарні доправили 73 особи з підозрою на сибірську виразку, одна жінка померла.
Про це повідомляє «НВ» з посиланням на Hurriyet.
Минулого тижня в однієї з корів у провінції Трабзон знайшли сибірську виразку. Попри це господарі корови закололи її та роздали м'ясо сусідам. Через деякий час ті, хто їв м'ясо, відчули нудоту і слабкість, у них піднялася температура. 39-річна жінка померла в лікарні.
Результати обстеження підтвердили діагноз у загиблої та ще щонайменше у трьох пацієнтів.
Нагадаємо, епідемія сифілісу спалахнула у Словаччині.