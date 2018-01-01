  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
    У світі

    У Туреччині госпіталізували понад 70 людей з підозрою на сибірську виразку

    Минулого тижня в однієї з корів у провінції Трабзон знайшли сибірську виразку
    У Туреччині до лікарні доправили 73 особи з підозрою на сибірську виразку, одна жінка померла. Про це повідомляє «НВ» з посиланням на Hurriyet. Минулого тижня в однієї з корів у провінції Трабзон знайшли сибірську виразку. Попри це господарі корови закололи її та роздали м'ясо сусідам. Через деякий час ті, хто їв м'ясо,
    • Вчора, 21:29
    • Розсилка

    Минулого тижня в однієї з корів у провінції Трабзон знайшли сибірську виразку

    У Туреччині до лікарні доправили 73 особи з підозрою на сибірську виразку, одна жінка померла.

    Про це повідомляє «НВ» з посиланням на Hurriyet.

    Минулого тижня в однієї з корів у провінції Трабзон знайшли сибірську виразку. Попри це господарі корови закололи її та роздали м'ясо сусідам. Через деякий час ті, хто їв м'ясо, відчули нудоту і слабкість, у них піднялася температура. 39-річна жінка померла в лікарні.

    Результати обстеження підтвердили діагноз у загиблої та ще щонайменше у трьох пацієнтів.

    Нагадаємо, епідемія сифілісу спалахнула у Словаччині.

    Читайте також
    Туреччина здоров'я епідемія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ