У Туреччині розбився мікроавтобус з мігрантами: э загиблі
В результаті ДТП загинули 16 осіб
У Туреччині в провінції Ван перекинувся автобус з нелегальними мігрантами, внаслідок чого 16 людей загинули.
Про це повідомляє агентство Анадолу.
Також повідомляється, що в результаті події постраждали 51 людина.
Дорожньо-транспортна пригода сталася на шосе Ван - Озалп. Водій не впорався з керуванням, і мікроавтобус вилетів з дороги в яр.
Всі постраждалі госпіталізовані з травмами різного ступеня.
Як повідомив губернатор провінції Ван Мехмет Емін Билмез, серед загиблих є жінки і діти.
Зазначимо, що автобус був розрахований на 17-18 пасажирів, а в момент ДТП у ньому перебувало 67 осіб.