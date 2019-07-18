У Туреччині розбився мікроавтобус з мігрантами: э загиблі



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В результаті ДТП загинули 16 осіб

У Туреччині в провінції Ван перекинувся автобус з нелегальними мігрантами, внаслідок чого 16 людей загинули.

Про це повідомляє агентство Анадолу.

Також повідомляється, що в результаті події постраждали 51 людина.

Дорожньо-транспортна пригода сталася на шосе Ван - Озалп. Водій не впорався з керуванням, і мікроавтобус вилетів з дороги в яр.

Всі постраждалі госпіталізовані з травмами різного ступеня.

Як повідомив губернатор провінції Ван Мехмет Емін Билмез, серед загиблих є жінки і діти.

Зазначимо, що автобус був розрахований на 17-18 пасажирів, а в момент ДТП у ньому перебувало 67 осіб.