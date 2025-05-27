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Росія визначилася з локацією для нових переговорів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Росія визначилася з локацією для нових переговорів
Лавров заявив, що у Стамбулі «дуже добре» проводити перемовини
фото: Reuters

Туреччина погодилася знову прийняти українських та російських посадовців для перемовин

Очільник Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров хоче, аби другий раунд російсько-українських переговорів про припинення вогню відбувся у Туреччині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву російського дипломата.

«Що стосується переговорів Росії та України, якщо ви запитаєте мене, я б знову звернувся до наших турецьких друзів, – у Стамбулі дуже добре», – каже він.

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, що країна готова стати локацією для нових мирних переговорів, оскільки «вважає це своїм обов'язком для забезпечення миру на планеті».

Як відомо, Росія мала представити Україні документ щодо врегулювання війни проти України після того, як завершиться обмін військовополоненими за формулою «1000 на 1000». Лавров раніше наголосив, що Росія активно працює над цим документом, а також додав, що Москва й надалі продовжуватиме роботу над мирним процесом, «незважаючи ні на які провокації».

Нагадаємо, новий глава Католицької церкви Папа Лев XIV, який змінив покійного Папу Франциска, готовий сприяти мирному врегулюванню між Росією та Україною. Як повідомляють інсайдери, мирні переговори за посередництва Ватикану можуть розпочатися вже протягом трьох-чотирьох тижнів, якщо обидві сторони підтвердять свою участь.

Як відомо, президент Фінляндії Александер Стубб заявляв, що переговори на технічному рівні щодо припинення вогню в Україні імовірно відбудуться у Ватикані наступного тижня. Також понтифік Лев XIV запропонував провести мирні переговори між Україною і Росією у Ватикані після того, як на зустріч у Стамбулі відмовився приїжджати глава Кремля Володимир Путін.

Раніше глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що стратегія безумовного припинення вогню більше не є актуальною для РФ, оскільки вона, нібито, має «доозброїти Україну».

До слова, міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що нинішня стратегія Росії на мирних переговорах полягає в тому, аби домогтися виходу США із цього процесу.

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Теги: Туреччина Сергій Лавров переговори

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