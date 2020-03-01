У Туреччині затримали пропагандистів російського агентства Sputnik



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Їх звинувачують у зраді батьківщини в зв’язку з роботою в російському пропагандистському ЗМІ

Поліція затримала трьох журналістів турецького бюро російського пропагандистського новинного агентства Sputnik, на яких раніше було скоєно напад в Анкарі.

Про це повідомляє в неділю місцева газета Sözcü.

Як стверджує видання, причиною для затримання репортерів стала публікація на сайті агентства під заголовком «Вкрадена провінція»: чому Франція передала Туреччині частину Сирії 80 років тому». Цей регіон відійшов до Туреччини в 1939 році за домовленістю з Францією, яка в той час керувала Сирією в якості підмандатної території.

У 1936 році турецький уряд подав скаргу у Лігу націй, в якій вимагав включення Хатая до складу Туреччини. У листопаді того ж року йому було надано статус автономії в складі Французької Сирії. У 1938 році французькою владою було проведено перепис населення і за його результатами було встановлено національні квоти в представницькому зібранні (санжаку) Хатая: 22 місця для турків, дев’ять для арабів-алавітів, п’ять для вірмен, два для арабів-сунітів, два для арабів-християн.

Збори обрали влітку 1938 року а 2 вересня 1938 року вони проголосили незалежну Республіку Хатай. Назва була запропонована Кемалем Ататюрком. У 1939 році після всенародного референдуму Хатай став вілайетом Туреччини.

Пізно ввечері в суботу головний редактор агентства Маргарита Симоньян повідомила, що невідомі увірвалися в квартири трьох співробітників турецького бюро Sputnik в Анкарі, погрожуючи і звинувачуючи у зраді батьківщини в зв’язку з їх роботою в російському ЗМІ.

За її даними, в кожній з нападників організованих груп було близько 10 осіб. Головна пропагандистка зазначила, що зловмисники вигукували різні антиросійські гасла. За інформацією на сайті агентства, під час нападу ніхто не постраждав. Зловмисникам вдалося втекти до прибуття поліції. За словами Симоньян, співробітники Sputnik не виходили на зв’язок протягом дев’яти годин після звернення в поліцію із заявою про напад.

Як повідомлялося, 23 лютого в аеропорту «Київ» прикордонники не пропустили в Україну двох громадян Росії, які працюють у сфері масової інформації. За даними ДПСУ, вони прилетіли в Україну вести лекції про «копірайтинг та пошук натхнення». Однак було встановлено, що ці росіяни раніше незаконно відвідували окупований Крим. Їм відмовили у перетині держкордону України та проставили заборону в’їзду в країну на 3 роки.

Крім того, минулого тижня в «Жулянах» завернули ще трьох російських пропагандистів (журналістів, СММників, блогерів), які хотіли навчати українців «мистецтва масових комунікацій».

Нагадаємо, у «Борисполі» депортовані зі Швеції грузини влаштували дебош.