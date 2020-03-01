У Туреччині затримали пропагандистів російського агентства Sputnik
Їх звинувачують у зраді батьківщини в зв’язку з роботою в російському пропагандистському ЗМІ
Поліція затримала трьох журналістів турецького бюро російського пропагандистського новинного агентства Sputnik, на яких раніше було скоєно напад в Анкарі.
Про це повідомляє в неділю місцева газета Sözcü.
Як стверджує видання, причиною для затримання репортерів стала публікація на сайті агентства під заголовком «Вкрадена провінція»: чому Франція передала Туреччині частину Сирії 80 років тому». Цей регіон відійшов до Туреччини в 1939 році за домовленістю з Францією, яка в той час керувала Сирією в якості підмандатної території.
Пізно ввечері в суботу головний редактор агентства Маргарита Симоньян повідомила, що невідомі увірвалися в квартири трьох співробітників турецького бюро Sputnik в Анкарі, погрожуючи і звинувачуючи у зраді батьківщини в зв’язку з їх роботою в російському ЗМІ.
За її даними, в кожній з нападників організованих груп було близько 10 осіб. Головна пропагандистка зазначила, що зловмисники вигукували різні антиросійські гасла. За інформацією на сайті агентства, під час нападу ніхто не постраждав. Зловмисникам вдалося втекти до прибуття поліції. За словами Симоньян, співробітники Sputnik не виходили на зв’язок протягом дев’яти годин після звернення в поліцію із заявою про напад.
Як повідомлялося, 23 лютого в аеропорту «Київ» прикордонники не пропустили в Україну двох громадян Росії, які працюють у сфері масової інформації. За даними ДПСУ, вони прилетіли в Україну вести лекції про «копірайтинг та пошук натхнення». Однак було встановлено, що ці росіяни раніше незаконно відвідували окупований Крим. Їм відмовили у перетині держкордону України та проставили заборону в’їзду в країну на 3 роки.
Крім того, минулого тижня в «Жулянах» завернули ще трьох російських пропагандистів (журналістів, СММників, блогерів), які хотіли навчати українців «мистецтва масових комунікацій».
Нагадаємо, у «Борисполі» депортовані зі Швеції грузини влаштували дебош.