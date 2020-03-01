Туреччина заявила на Радбезі ООН, що росіяни чудово знали куди стріляють



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Туреччина не хоче війни. Але вона буде готова застосувати силу, якщо з’явиться загроза її безпеці - Сінірліоглу

Турецькі військові пожертвували своїм життям, щоб врятувати мирних жителів Ідліб – Сінірліоглу

Туреччина не хоче війни, але в разі виникнення загрози своїй безпеці без коливань застосує силу. Про це 29 лютого 2020 року заявив постійний представник Туреччини при ООН Ферідун Сінірліоглу на екстреному засіданні Ради безпеки ООН щодо Ідлібу, передає турецька урядова інформагенція Anadolu.

За словами постпреда, на радіолокаційних зйомках видно, як під час повітряних атак на турецьких військових в Ідлібі над районом кружляли літаки режиму Башара Асада та Росії.

«По турецьким військовим завдано навмисних ударів, заявив Сінірліоглу, підкресливши, що удари по позиціях турецьких військових були нанесені незважаючи на координацію дій з російською стороною і попередження Анкари. Під приціл потрапила навіть військова машина швидкої допомоги, яка перебувала там для вивезення поранених військових із зони, зазначив дипломат», – йдеться у повідомленні.

Сінірліоглу повідомив, що Анкара продовжує діалог з Москвою щодо врегулювання ситуації в Ідлібі, нагадавши, що під час «підлих ударів» по турецьким військовим російська делегація перебувала в Анкарі.

Постійний представник Туреччини при ООН Ферідун Сінірліоглу

Турецька сторона також повторила наміри залишатися в спостережних пунктах в Ідлібі і продовжувати їх зміцнення.

Сінірліоглу наголосив, що турецькі військові пожертвували своїм життям, щоб врятувати мирних жителів Ідліб.

«Туреччина не хоче війни. Але вона буде готова застосувати силу, якщо з’явиться загроза її безпеці. Безсумнівно, Анкара готова буде розглядати застосування будь-яких заходів у відповідь на провокації і агресію», – підсумував дипломат.

Нагадаємо, Туреччина як реакцію на загострення ситуації в Ідлібі розглядає можливість перекриття проток Босфор і Дарданелли для проходу військових кораблів, а також може відкласти розгортання російських систем С-400. За останній місяць Туреччина перекинула в Ідліб близько 5000 військових та броньовану техніку, зокрема й танки.

Турецькі війська у відповідь завдали наземних і повітряних ударів по більш як 200 об’єктах сирійського режиму, а також ліквідували щонайменше 309 військових армії Асада.

Як раніше повідомили в Туреччині, Росія знала про місцеперебування турецьких військ, але їх все одно атакувала: обстрілювали навіть швидкі.

Читайте також: