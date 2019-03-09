У Варшаві невідомі побили українського водія Uber



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Раніше варшавські таксисти обклеювали авто Uber біля варшавських пабів та клубів образливими для українців наклейками

Водія спочатку вдарили в машині, потім на вулиці повалили на землю

У ніч на суботу, 9 березня, у Варшаві невідомі побили українського водія Uber. Про це повідомив журналіст Порталу українців Польщі PROstir.pl Євген Приходько на своїй сторінці у Facebook.

Конфлікт між водієм і пасажирами стався під час поїздки. Чи було його причиною походження водія, журналісту невідомо.

«Але на відео, яке я передивився з місця подій, прекрасно чутно після бійки про те, що тут Польща та повертайся до України. Водій знімав усе на камеру», - написав Приходько.

Водія спочатку вдарили в машині, потім на вулиці повалили на землю та нанесли ще декілька ударів. Нападники ще й пом'яли двері авто.

Водій зняв побої, справа розглядається в поліції.

Приходько зазначив, що це вже не перший конфлікт між українськими водіями і поляками. «Годиною раніше у самому центрі міста могло дійти до чогось подібного. Інший водій-українець зробив зауваженням своїм клієнтам, які хотіли сідати до авто з відкритою пляшкою пива, на що з компанії пролунало, щоб водій сам взяв й викинув. Українець відразу сказав, що ніякої поїздки не буде. Знову в хід пішли аргументи, що водій - ніхто і, як ви вже здогадалися, українська курва. Ще рівно тижнем раніше варшавські таксисти обклеювали авто Uber біля варшавських пабів та клубів наклейками «розмовляю тільки українською» та «злодій». Таку акцію помітили вже у Центрі моніторингу расистської та ксенофобської поведінки (Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych). Це публічна образа людей через їхнє походження», - повідомив журналіст.