У Польщі затримано українця: перевозив нелегалів у багажнику

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
У Польщі затримано українця: перевозив нелегалів у багажнику
Водія було затримано польськими правоохоронцями, а машину вилучено
Поліцейські з польського міста Поддембіце спільно з прикордонниками зупинили Lexus, яким 37-річний українець намагався перевезти двох нелегальних мігрантів

Черговий офіцер поліції в Поддембіце отримав інформацію від прикордонної служби про те, що сріблястий автомобіль марки Lexus може перевозити нелегалів, пише «Главком» з посиланням на районний відділок поліції.

Приблизно через 30 хвилин, як зазначається, правоохоронці помітили автомобіль, який рухався в сторону Познані, та зупинили його для перевірки.

За кермом транспортного засобу перебував 37-річний громадянин України. При перевірці транспортного засобу у багажнику під купою одягу виявили двох громадян Афганістану віком 20 та 24 років. Іноземці не мали жодних документів на підтвердження законного перебування в Польщі.

У Польщі затримано українця: перевозив нелегалів у багажнику фото 1

Автомобіль було вилучено як речовий доказ, а водія та «пасажирів» затримано.

У Польщі затримано українця: перевозив нелегалів у багажнику фото 2

Громадянина України звинуватили у сприянні незаконному перебуванню в Республіці Польщі, що передбачає покарання до п’яти років позбавлення волі. Розслідування триває.

Нагадаємо, у Польщі затримали 17-річного громадянина України, який, імовірно, на замовлення російських спецслужб скоював диверсії.

До слова, нещодавно у міжнародному аеропорту Балі затримали 21-річну громадянку України, яка намагалася провезти до Індонезії 2 кілограми синтетичного наркотику під назвою 4-CMC. Одеситка зізналася, що препарати планувалося розповсюджувати на острові, орієнтуючись на іноземних туристів.

Теги: прикордонники Польща Афганістан українці

