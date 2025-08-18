У Польщі затримано українця: перевозив нелегалів у багажнику

Поліцейські з польського міста Поддембіце спільно з прикордонниками зупинили Lexus, яким 37-річний українець намагався перевезти двох нелегальних мігрантів

Черговий офіцер поліції в Поддембіце отримав інформацію від прикордонної служби про те, що сріблястий автомобіль марки Lexus може перевозити нелегалів, пише «Главком» з посиланням на районний відділок поліції.

Приблизно через 30 хвилин, як зазначається, правоохоронці помітили автомобіль, який рухався в сторону Познані, та зупинили його для перевірки.

За кермом транспортного засобу перебував 37-річний громадянин України. При перевірці транспортного засобу у багажнику під купою одягу виявили двох громадян Афганістану віком 20 та 24 років. Іноземці не мали жодних документів на підтвердження законного перебування в Польщі.

Автомобіль було вилучено як речовий доказ, а водія та «пасажирів» затримано.

Громадянина України звинуватили у сприянні незаконному перебуванню в Республіці Польщі, що передбачає покарання до п’яти років позбавлення волі. Розслідування триває.

