Зміни в оренді житла у Польщі: що чекає на українців з 2026 року

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Зміни в оренді житла у Польщі: що чекає на українців з 2026 року
Польща запроваджує нові правила для оренди житла
фото: rynekpierwotny.pl

Тим, хто здає в оренду приватне житло, буде потрібен ідентифікаційний податковий номер (NIP) та електронне виставлення рахунків

З лютого 2026 року тим, хто здає в оренду приватне житло, може знадобитися ідентифікаційний податковий номер (NIP) та електронне виставлення рахунків. Ці зміни пов’язані з впровадженням Національної системи реєстрації платників податків (KSeF) для платників VAT. Про це пише «Главком» із посиланням на inPoland.

Нові правила щодо Національної системи електронних рахунків-фактур (KSeF) набудуть чинності в лютому 2026 року, що також може вплинути на приватних орендодавців.

Як пояснюють податкові експерти, кожен орендодавець, який здає квартиру в оренду, є платником VAT. Залежно від характеру оренди, він має право на звільнення від сплати податків. Наразі відсутність знань про цей статус не створює жодних зобов’язань, але ситуація зміниться після запровадження обов’язкової Національної податкової інформаційної системи (KSeF).

Нові правила також застосовуватимуться до платників податків, звільнених від сплати VAT. Орендодавці, навіть якщо вони не виставляють рахунки-фактури, можуть бути зобов’язані отримати ідентифікаційний податковий номер (NIP). Ця вимога виникне, якщо орендар є компанією, яка запитує рахунок-фактуру – у такому випадку орендодавець буде зобов’язаний видати його через Національну податкову адміністрацію (KSeF), яка вимагає NIP.

До слова, в Польщі затримали 17-річного громадянина України, який, імовірно, на замовлення російських спецслужб скоював диверсії. Таку заяву зробив міністр внутрішніх справ Польщі Томаш Семоняк. 

