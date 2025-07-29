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У Польщі п'яний поліцейський погрожував українському таксисту

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Польщі п'яний поліцейський погрожував українському таксисту
Слідство встановило, що образи та погрози на адресу українця були на національному ґрунті
фото з відкритих джерел

Поліцейського затримали та тримали під вартою, після чого йому висунули звинувачення у погрозах

Співробітника Центрального слідчого управління поліції Польщі притягнуть до відповідальності за погрози на адресу українського таксиста. Зазначається, що офіцер був напідпитку під час інциденту, який стався минулих вихідних у польському місті Радом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RMF FM.

У поліції Радома розповіли, що пасажир таксі, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, погрожував водієві, громадянину України. Ним виявився 39-річний співробітник Центрального слідчого управління поліції Польщі.

«Зі встановлених фактів випливає, що образи та погрози на адресу українця були на національному ґрунті», –стверджують у поліції.

За даними видання, поліцейського затримали та тримали під вартою, після чого йому висунули звинувачення у погрозах, що караються законом, і заборонили наближатися до потерпілого. За такі погрози передбачено позбавлення волі на строк до 3 років. Однак прокуратура не виключає розширення звинувачень, що може призвести до суворішого покарання, враховуючи, що погрози були на національній основі.

Після цього інциденту Центральне слідче управління поліції розпочало внутрішнє розслідування.

Раніше ми писали, що чоловік на автомобілі в'їхав у будівлю церкви в місті Уейн штату Мічиган і відкрив вогонь по парафіянах. Про це повідомило видання Detroit News з посиланням на поліцейське управління, пише «Главком»

У результаті інциденту одну людину було поранено. Нападника ліквідував охоронець церкви. «Охоронець церкви застрелив підозрюваного. Одна людина була поранена в ногу», – йдеться в повідомленні поліцейського управління.

На момент нападу в будівлі було близько 150 осіб, зокрема багато дітей.

Нагадаємо, у суботу, 19 липня, в Лос-Анджелесі автомобіль врізався в натовп людей, які чекали на вхід до нічного клубу. Внаслідок інциденту травмувалися 30 осіб, з яких щонайменше п’ятеро перебувають у критичному стані. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

За даними пожежної служби міста, подія сталася на бульварі Санта-Моніка. Усіх постраждалих оперативно госпіталізували до місцевих лікарень і травматологічних центрів.

Теги: таксі Польща розслідування

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