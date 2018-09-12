У Вашингтоні оголосили надзвичайний стан через наближення урагану



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Очікується, що шторм буде найпотужнішим за останні три десятиріччя

Влада Вашингтона оголосила надзвичайний стан у зв’язку з наближенням урагану четвертої категорії «Флоренс».

Про це повідомляє Washington Post.

Як зазначає видання, мер Вашингтона Мюріел Баузер разом із очільниками поліції, рятувальної служби та інших служб міста провели спільну прес-конференцію відносно небезпеки наближення урагану.

«Посадовці у Вашингтоні оголосили надзвичайний стан у вівторок, слідом за Мерілендом і Вірджинією», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в американських штатах Північна і Південна Кароліна готуються до масових евакуацій населення через наближення урагану «Флоренс».

Шторм рухається через увесь Атлантичний океан.

Очікується, що він буде найпотужнішим за останні три десятиріччя. «Флоренс» досягне східного узбережжя США у четвер, а до цього пройде між Бермудськими та Багамськими островами.

Ураган буде посилюватись, наближаючись до США. Основний удар візьмуть на себе Південна та Північна Кароліна.

Очікується, що швидкість вітру сягатиме 195 км/годину, а висота хвиль - 3-4 метри. Окрім того, шторм може викликати повені.