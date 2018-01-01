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    У Ватикані вирішили відновити комісію з боротьби з сексуальним насильством

    Комісія розпочне роботу та заслухає постраждалих від насильства людей
    Папа Франциск оголосив про відновлення роботи церковної комісії, завданням якої є боротьба з сексуальними домаганнями до дітей. Про це повідомляє видання ВВС. Комісія по захисту неповнолітніх, яка приступила до своєї роботи 17 лютого, складається з восьми чоловіків і восьми жінок.  «Папська комісія хоче почути голоси постраждалих
    • Сьогодні, 10:57
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    Комісія розпочне роботу та заслухає постраждалих від насильства людей

    Папа Франциск оголосив про відновлення роботи церковної комісії, завданням якої є боротьба з сексуальними домаганнями до дітей. Про це повідомляє видання ВВС.

    Комісія по захисту неповнолітніх, яка приступила до своєї роботи 17 лютого, складається з восьми чоловіків і восьми жінок. 

    «Папська комісія хоче почути голоси постраждалих безпосередньо, для того щоб поради, запропоновані Святому батькові, дійсно ґрунтувалися на їхніх знаннях і досвіді», - йдеться в заяві комісії.

    Нагадаємо, раніше Папа Римський Франциск назвав українок героїнями на зустрічі з українською громадою в соборі Святої Софії в Римі

    Папа Римський Ватикан
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