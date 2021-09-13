Папа Римський попередив по загрозу антисемітизму в Європі

«Це гніт, який не має загорітися», – заявив Папа Римський

Папа Римський Франциск вважає, що однією з актуальних загроз Європі та світу є антисемітизм. Про це понтифік розповів у зверненні до християнських та єврейських лідерів під час короткого візиту до Угорщини, повідомляє timesofisrael.com.

«Я думаю про загрозу антисемітизму, яка все ще ховається в Європі та інших країнах. Це гніт, який не повинен горіти. І найкращий спосіб її розрядити – це працювати разом, позитивно та сприяти братерству», – сказав Папа.

Зазначимо, що Угорщина – країна із найбільшою у Центральній Європі єврейською громадою, яка налічує від 47 до 130 тис. осіб.

Під час візиту понтифік зустрівся із прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, а також із лідерами єврейських організацій.

Відомо, що позиції Папи Франциска та Віктора Орбана на міграційні та етнокультурні проблеми сучасного світу дещо відрізняються. Угорський прем'єр-міністр вважає себе захисником «християнської Європи» від міграції. Папа Франциск, своєю чергою, послідовно закликає допомагати представникам усіх національностей та релігій, які рятуються від війни та бідності.

«Я просив папу Франциска не допустити загибелі християнської Угорщини», – написав Орбан на своїй сторінці у Facebook після зустрічі.

«Серед різних тем, які обговорювалися, – роль церкви в країні, відданість охороні навколишнього середовища, захист та просування сім'ї», – йдеться у повідомленні Ватикану за результатами переговорів.

Як повідомлялося раніше, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан готовий зустрітись з президентом України Володимиром Зеленським.

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