  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Великій Британії помер кінорежисер Алан Паркер

    • Розсилка
    Помер класик британського кіно Алан Паркер - У Великій Британії помер кінорежисер Алан Паркер
    Помер класик британського кіно Алан Паркер

    Фільми Паркера отримали 10 Оскарів, а також ще 10 Золотих глобусів

    У Великій Британії у віці 76 років пішов з життя кінорежисер Алан Паркер.

    Про це повідомляє BBC.

    Повідомляється, що в останні кілька років режисер боровся з важким захворюванням.

    Незважаючи на те, що він не отримав Оскара за кращу режисуру, фільми Паркера отримали 10 Оскарів, а також ще 10 Золотих глобусів.

    Найбільш відомі фільми Алана Паркера – «Опівнічний експрес», «Евіта», «Птаха», «Життя Дейвіда Ґейла»,«Стіна».

    За «Птаху» в 1985 році Паркер отримав Гран-прі Канського кінофестивалю. Він тричі був номінований на «Золотий глобус», двічі – на «Оскар».

    Паркер був головою Британської режисерської гільдії і засновником британського Комітету у справах кіно.

    В 2002 році був посвячений у лицарі. 

    Народився у Лондоні. Свою кар'єру Алан Паркер розпочав в 1944 році як копірайтер, але згодом почав писати сценарії і знімати рекламу.

    Отримав сім нагород від Британської кіноакадемії, в тому числі – за внесок в кінематограф. Двічі номінувався на «Оскар» як найкращий режисер, проте не отримав жодної нагороди.

    кіно Гран-прі Велика Британія Оскар
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ