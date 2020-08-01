У Великій Британії помер кінорежисер Алан Паркер



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Помер класик британського кіно Алан Паркер

Фільми Паркера отримали 10 Оскарів, а також ще 10 Золотих глобусів

У Великій Британії у віці 76 років пішов з життя кінорежисер Алан Паркер.

Про це повідомляє BBC.

Повідомляється, що в останні кілька років режисер боровся з важким захворюванням.

Незважаючи на те, що він не отримав Оскара за кращу режисуру, фільми Паркера отримали 10 Оскарів, а також ще 10 Золотих глобусів.

Найбільш відомі фільми Алана Паркера – «Опівнічний експрес», «Евіта», «Птаха», «Життя Дейвіда Ґейла»,«Стіна».

За «Птаху» в 1985 році Паркер отримав Гран-прі Канського кінофестивалю. Він тричі був номінований на «Золотий глобус», двічі – на «Оскар».

Паркер був головою Британської режисерської гільдії і засновником британського Комітету у справах кіно.

В 2002 році був посвячений у лицарі.

Народився у Лондоні. Свою кар'єру Алан Паркер розпочав в 1944 році як копірайтер, але згодом почав писати сценарії і знімати рекламу.

Отримав сім нагород від Британської кіноакадемії, в тому числі – за внесок в кінематограф. Двічі номінувався на «Оскар» як найкращий режисер, проте не отримав жодної нагороди.