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    У світі

    У Венесуелі заявили про нову спробу держперевороту і вбивства Мадуро

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    Президент Венесуели Ніколас Мадуро - У Венесуелі заявили про нову спробу держперевороту і вбивства Мадуро
    Президент Венесуели Ніколас Мадуро

    Противники президента Венесуели Ніколаса Мадуро начебто найняли іноземних найманців для того, щоб убити главу держави

    У Венесуелі запобігли черговій спробі державного перевороту. Про це у середу сказав міністр зв'язку і інформації Хорхе Родрігес, повідомляє «Тасс»

    «У нас є відеозаписи, які становлять докази передання зброї і грошей (для здійснення перевороту. - ред.)», - заявив він на пресконференції.

    За словами Родрігеса, план змовників полягав у тому, щоб захопити склади зі зброєю і військовий аеропорт у Каракасі, а потім звільнити з ув'язнення ексміністра оборони Рауля Бадуеля, який у 2009 році був засуджений до тривалого тюремного терміну в справі про корупцію, і проголосити його президентом Венесуели.

    Родрігес зазначив, що противники президента Венесуели Ніколаса Мадуро начебто найняли іноземних найманців для того, щоб убити главу держави.

    «Було три бойових групи: група Сукре, група Ландер і група Улісес. Метою групи Сукре було захоплення і вбивство президента Мадуро», - сказав він.

    Родрігес уточнив, що противники Мадуро найняли для цієї мети «ізраїльських, американських і колумбійських терористів».

    Крім нинішнього президента, вони начебто мали вбити голову Конституційної асамблеї Дьосдадо Кабельйо і главу служби розвідки Густаво Гонсалеса Лопеса, а також викрасти главу МВС Венесуели Нестора Ревероля і захопити президентський палац Мірафлорес.

    Нагадаємо, лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо 30 квітня оголосив про початок фінальної стадії «Операції Свобода» щодо повалення президента Ніколаса Мадуро і заявив про підтримку військових.

    Тим часом, Мадуро заявив про «спробу військового перевороту» групою військовослужбовців, пов'язаних з опозицією.

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