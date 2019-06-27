У Венесуелі заявили про нову спробу держперевороту і вбивства Мадуро



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Президент Венесуели Ніколас Мадуро

Противники президента Венесуели Ніколаса Мадуро начебто найняли іноземних найманців для того, щоб убити главу держави

У Венесуелі запобігли черговій спробі державного перевороту. Про це у середу сказав міністр зв'язку і інформації Хорхе Родрігес, повідомляє «Тасс».

«У нас є відеозаписи, які становлять докази передання зброї і грошей (для здійснення перевороту. - ред.)», - заявив він на пресконференції.

За словами Родрігеса, план змовників полягав у тому, щоб захопити склади зі зброєю і військовий аеропорт у Каракасі, а потім звільнити з ув'язнення ексміністра оборони Рауля Бадуеля, який у 2009 році був засуджений до тривалого тюремного терміну в справі про корупцію, і проголосити його президентом Венесуели.

Родрігес зазначив, що противники президента Венесуели Ніколаса Мадуро начебто найняли іноземних найманців для того, щоб убити главу держави.

«Було три бойових групи: група Сукре, група Ландер і група Улісес. Метою групи Сукре було захоплення і вбивство президента Мадуро», - сказав він.

Родрігес уточнив, що противники Мадуро найняли для цієї мети «ізраїльських, американських і колумбійських терористів».

Крім нинішнього президента, вони начебто мали вбити голову Конституційної асамблеї Дьосдадо Кабельйо і главу служби розвідки Густаво Гонсалеса Лопеса, а також викрасти главу МВС Венесуели Нестора Ревероля і захопити президентський палац Мірафлорес.

Нагадаємо, лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо 30 квітня оголосив про початок фінальної стадії «Операції Свобода» щодо повалення президента Ніколаса Мадуро і заявив про підтримку військових.

Тим часом, Мадуро заявив про «спробу військового перевороту» групою військовослужбовців, пов'язаних з опозицією.