У Вікіпедії встановлено нове правило боротьби з «токсичною поведінкою»



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У Вікіпедії встановлено нове правило боротьби з «токсичною поведінкою» Фото: Reuters

Нові правила будуть складені й набудуть чинності до кінця 2020 року

Фундація Wikimedia Foundation, яка керує онлайн-енциклопедією «Вікіпедія», вирішила скласти новий кодекс поведінки для боротьби з неналежною поведінкою деяких своїх авторів-волонтерів.

Про це повідомляє BBC.

Таке рішення пов’язане з тим, що багато редакторів, зокрема жінки і представники ЛГБТ, скаржилися на цькування і переслідування з боку інших редакторів.

Новий кодекс поведінки передбачатиме заборону або обмеження доступу до участі в редагуванні матеріалів для тих волонтерів, які порушують умови.

Також планується запустити механізм розгляду скарг на інциденти, які мали місце до набуття чинності новими правилами.

Розробка і впровадження нового кодексу відбуватиметься в два етапи. На першому (до 30 серпня) буде затверджена політика роботи та взаємодії учасників у всіх проєктах Wikimedia.

Другий етап передбачає запуск практики покарань за порушення правил (він набуде чинності до кінця 2020 року).

«Маємо працювати разом, аби створити безпечну, інклюзивну культуру, де кожен почуває себе як свій, знає, що його внесок цінують, а його погляди — мають значення», — сказала Кетрін Мар, виконавча директорка Wikimedia Foundation.