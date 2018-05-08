У випадку виходу США із ядерної угоди Іран матиме проблеми - Роухані

Президент США Дональд Трамп має оголосити рішення щодо угоди сьогодні

Іран відреагував на намір президента США Дональда Трампа прийняти рішення щодо ядерної угоди із цією країною у вівторок, 8 травня. «Цілком можливо, що ми зіткнемося з деякими проблемами протягом двох-трьох місяців, але ми подолаємо їх», - заявив президент Ірану Хасан Роухані в Тегерані. Він додав, що Іран хоче й надалі готовий



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Президент Ірану Хасан Роухані заявив про потенційні проблеми в разі виходу США із ядерної угоди

Президент США Дональд Трамп має оголосити рішення щодо угоди сьогодні

Іран відреагував на намір президента США Дональда Трампа прийняти рішення щодо ядерної угоди із цією країною у вівторок, 8 травня. «Цілком можливо, що ми зіткнемося з деякими проблемами протягом двох-трьох місяців, але ми подолаємо їх», - заявив президент Ірану Хасан Роухані в Тегерані.

Він додав, що Іран хоче й надалі готовий співпрацювати зі світом, передає агенція AP. «Фундаментом нашої зовнішньої політики є конструктивні відносини зі світом», - заявив Роухані, виступаючи на державному телебаченні.

Нагадаємо, Дональд Трамп, який багаторазово критикував ядерну угоду з Іраном, має 8 травня вирішити, чи США й надалі призупиняють дію санкцій проти Ірану за умовами ядерної угоди. Це рішення фактично визначить подальшу участь США в угоді. За даними американського видання New York Times, Трамп відмовиться від участі в ядерній угоді.

Укладена влітку 2015 року угода передбачає дозвіл на мирне використання Іраном атомної енергетики в обмін на обіцянку Тегерана не розробляти атомну зброю. Іран з одного боку та США, Німеччина, Франція, Великобританія, Росія та Китай - з іншого, домовилися, що Тегеран суттєво обмежить свою атомну програму в обмін на скасування економічних санкцій. Від виходу з угоди Трампа наполегливо відраджують країни Заходу, зокрема Німеччина та Франція.

Наприкінці квітня ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль має «нові і переконливі докази» того, що Іран приховував свої ядерні амбіції. Між тим Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) неодноразово заявляло у своїх щоквартальних звітах, що Іран не збагачував уран вище допустимого рівня.

Джерело: DW