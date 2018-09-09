У Японії після руйнівного землетрусу сталося більше 140 нових поштовхів



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Наслідки землетрусу у Японії

Кількість жертв землетрусу збільшилася до 37 осіб

Як повідомляють японські сейсмологи, після потужного землетрусу 3 дні тому в префектурі Хоккайдо на півночі країни відбулися нові підземні поштовхи.

У четвер на Хоккайдо спостерігався землетрус магнітудою 6,7. Його епіцентр знаходився в Ібурі. Найвищий рівень сейсмічної активності за японською шкалою було зафіксовано в місті Ацумі.

Метеорологічне управління Японії повідомляє, що до 6-ї години ранку неділі в районах поблизу епіцентру відчувалося більше 140 поштовхів. На думку управління, це були афтершоки.

Управління закликає людей в постраждалих містах проявляти обережність, тому що поштовхи інтенсивністю до 7 балів можуть тривати приблизно до наступного четверга.

Зазначимо, на Хоккайдо рятувальники продовжують вести пошук тих, хто вижив після руйнівного землетрусу і великих зсувів. Кількість жертв цього стихійного лиха досягло 37 осіб, при цьому двоє досі вважаються зниклими безвісти.

Пошуково-рятувальні роботи ведуться головним чином в прилеглій до епіцентру землетрусу зоні, в місті Ацумі, розташованому в південній частині префектури Хоккайдо.

Всі зниклі безвісти є жителями цього населеного пункту. Потужність землетрусу була найвищою за прийнятою в Японії сейсмічною шкалою. В результаті цього лиха були зруйновані десятки будівель.

Джерело: NHK