У Японії пором зіштовхнувся з китом: близько 80 людей постраждали
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Розсилка
На човні виявили 15-сантиметрову тріщину у кормі, а також пошкодження деяких деталей
Зараз горбаті кити мігрують через Японське море
У Японському морі пором зіштовхнувся з китом, внаслідок чого постраждали щонайменше 80 людей.
Пором перевозив 121 пасажира з порту Ніїґгата на острові Хоншю до острова Садо. Пошкоджений паром зміг дістатися кінцевої точки маршруту, хоча й запізнився на годину.
Внаслідок інциденту постраждали щонайменше 80 людей, 13 з них перебувають у важкому стані. Після прибуття порома постраждалих доправили у лікарню.
Представники берегової охорони оглянули човен і виявили 15-сантиметрову тріщину у кормі, а також пошкодження деяких деталей.
Зазначається, що зараз горбаті кити мігрують через Японське море.
Нагадаємо, вперше за два роки вчені помітили дитинча північного гладкого кита. Разом з матір'ю він пропливав біля узбережжя штату Флорида.
Джерело: Громадське