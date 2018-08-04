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    У світі

    У Японії температура повітря б’є сторічні рекордні

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    У Японії температура повітря б’є сторічні рекордні

    Японія продовжує потерпати від спеки

    Сильна спека зберігається на значній частині території Японії. У суботу температура повітря знову досягає рекордно високих позначок.

    Вже до полудня в багатьох районах стовпчик термометра піднявся вище 35 градусів Цельсія.

    Метеорологічне управління повідомило, що температура повітря вдень може досягти 39 градусів в Кіото, 38 градусів в Гіфу і Кофу, 37 градусів в Осака і Нагоя, 36 градусів в Хіросіма і 35 градусів в центральних районах Токіо.

    У п'ятницю в місті Нагоя температура повітря досягла 40,3 градуса - це рекордна для міста відмітка за всю історію спостережень, початих 128 років тому. За словами метеорологів, найвищі температури в цей день відзначалися, в основному, в центральних районах країни.

    По всій країні було багато випадків смертей, пов'язаних з тепловим ударом. Фахівці закликають населення використовувати кондиціонери повітря, пити рідину і вживати сіль, а також уникати фізичних вправ в денні години.

    Джерело: NHK

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