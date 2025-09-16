Головна Світ Соціум
Суд у Замбії засудив чоловіків за спробу вбити президента за допомогою чаклунства з хамелеоном

Василь Галущак
glavcom.ua
Василь Галущак
Суд у Замбії призначив два роки в’язниці для двох чоловіків, які намагалися чаклунським способом убити президента країни Хакайнде Хічілему
Окрім дворічного терміну ув'язнення за «сповідування» чаклунства, чоловіків засудили до шести місяців за зберігання амулетів

У Замбії двох чоловіків засудили до двох років позбавлення волі за спробу вбивства президента Хакайнде Хічілеми за допомогою чаклунства. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC.

Замбієць Леонард Фірі та громадянин Мозамбіку Джастен Мабулессе Кандунде були засуджені за Законом про чаклунство після арешту в грудні та вилучення амулетів, включаючи живого хамелеона. Обвинувачення стверджувало, що Фірі та Кандунде були найняті колишнім депутатом-втікачем, щоб зачарувати Хічілему.

Незважаючи на їхні наполягання чоловіків, що вони були справжніми народними цілителями, суд визнав їх винними за двома пунктами звинувачення згідно із Законом про чаклунство. «Вони двоє визнали право власності на амулети. Фірі також продемонстрував, що хвіст хамелеона, якщо його проколоти та використати в ритуалі, спричинить смерть протягом п'яти днів», – йдеться у повідомленні обвинувачення.

Адвокат двох чоловіків, Агріппа Маландо, сказав, що його клієнти просять про пом'якшення покарання, оскільки вони вчинили правопорушення вперше. Він звернувся до суду з проханням оштрафувати їх, але прохання було відхилено. Окрім дворічного терміну ув'язнення, призначеного за «сповідування» чаклунства, чоловіків засудили до шести місяців ув'язнення за зберігання амулетів.

Закон про чаклунство був прийнятий в країні під час колоніального правління у 1914 році. Людей дуже рідко переслідують за заняття чаклунством. Проте іноді літні жінки стикалися із самосудом натовпу в селах після того, як їх звинувачують в зачаруванні та спричиненні смерті.

Нагадаємо, очільницю МОЗ Шрі-Ланки зняли з посади за лікування коронавірусу «чаклунством». Міністерка охорони здоров'я Шрі-Ланки Павітра Ванняраччі переведена на іншу посаду через те, що вона підтримувала «магію» для лікування коронавірусної інфекції. Відповідне рішення прийняв президент країни Готабая Раджапакса на тлі рекордного рівня захворюваності та смертності від коронавірусу. Повідомляється, що президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса перевів жінку на посаду міністра транспорту, бо та публічно схвалювала чаклунство і чарівні зілля для боротьби з Covid-19.

