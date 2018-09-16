  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Зімбабве 28 осіб загинули від холери

    • Розсилка
    У Зімбабве 28 осіб загинули від холери

    В Хараре оголошено надзвичайний стан

    У Зімбабве щонайменше 28 людей загинули від холери, число хворих перевищило 5 тисяч. В уряді запевняють, що ситуація перебуває під контролем, повідомляє The Standard.

    «Щонайменше 28 людей загинули здебільшого у Хараре (столиця Зімбабве – ред.), де були 6 вересня зареєстровані перші випадки зараження холерою», - повідомляє видання.

    Як заявили в міністерстві охорони здоров’я країни, наразі зареєстровано 5045 випадків захворювання.

    «Кількість випадків зросла, але не смертельних, наразі маємо 5045 зареєстрованих», - повідомив міністр охорони здоров’я Зімбабве Обадіях Мойо.

    За його словами, зупинити зростання кількості смертельних випадків вдалося завдяки втручанню уряду, і ситуація наразі перебуває під контролем.

    В уряді запевнили, що налагодили постачання чистої питної та води для приготування їжі, аби люди не використовували воду із заражених джерел.

    Також розпочато активну інформаційну кампанію серед населення.

    В Хараре оголошено надзвичайний стан.

    Як відомо, холера – це гостре інфекційне захворювання, яке викликається потраплянням в організм бактерій виду Vibrio cholerae. Інфікування здебільшого відбувається через заражені воду або продукти харчування. Холерні вібріони виробляють токсин, який викликає сильну діарею, що призводить до швидкого зневоднення організму, збоїв у роботі нирок та судинної недостатності.


    здоров'я надзвичайний стан Африка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ