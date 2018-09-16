У Зімбабве 28 осіб загинули від холери
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Розсилка
В Хараре оголошено надзвичайний станУ Зімбабве щонайменше 28 людей загинули від холери, число хворих перевищило 5 тисяч. В уряді запевняють, що ситуація перебуває під контролем, повідомляє The Standard.
«Щонайменше 28 людей загинули здебільшого у Хараре (столиця Зімбабве – ред.), де були 6 вересня зареєстровані перші випадки зараження холерою», - повідомляє видання.
Як заявили в міністерстві охорони здоров’я країни, наразі зареєстровано 5045 випадків захворювання.
«Кількість випадків зросла, але не смертельних, наразі маємо 5045 зареєстрованих», - повідомив міністр охорони здоров’я Зімбабве Обадіях Мойо.
За його словами, зупинити зростання кількості смертельних випадків вдалося завдяки втручанню уряду, і ситуація наразі перебуває під контролем.
В уряді запевнили, що налагодили постачання чистої питної та води для приготування їжі, аби люди не використовували воду із заражених джерел.
Також розпочато активну інформаційну кампанію серед населення.
В Хараре оголошено надзвичайний стан.
Як відомо, холера – це гостре інфекційне захворювання, яке викликається потраплянням в організм бактерій виду Vibrio cholerae. Інфікування здебільшого відбувається через заражені воду або продукти харчування. Холерні вібріони виробляють токсин, який викликає сильну діарею, що призводить до швидкого зневоднення організму, збоїв у роботі нирок та судинної недостатності.