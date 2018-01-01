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    Росія з 1 лютого ліквідує свій Резервний фонд: нема грошей

    На рахунках Резервного фонду РФ сформувалися нульові залишки
    Міністерство фінансів Росії заявило, що Резервний фонд РФ був повністю вичерпаний у грудні 2017 року і припинить своє існування з 1 лютого 2018 року. [READ_MORE] Про це йдеться в офіційному прес-релізі Мінфіну. «У грудні 2017 року... залишки коштів Резервного фонду в іноземній валюті на рахунках у Банку Росії (7,62 млрд дол. США,
    • Сьогодні, 15:55
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    На рахунках Резервного фонду РФ сформувалися нульові залишки

    Міністерство фінансів Росії заявило, що Резервний фонд РФ був повністю вичерпаний у грудні 2017 року і припинить своє існування з 1 лютого 2018 року.

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    Про це йдеться в офіційному прес-релізі Мінфіну.

    «У грудні 2017 року... залишки коштів Резервного фонду в іноземній валюті на рахунках у Банку Росії (7,62 млрд дол. США, 6,71 млрд євро і 1,10 млрд фунтів стерлінгів) у повному обсязі використані на покриття дефіциту федерального бюджету», - йдеться в повідомленні.

    В результаті на рахунках Резервного фонду сформувалися нульові залишки і з 1 лютого 2018 року цей фонд припинить своє існування, заявили в Мінфіні Росії.

    Раніше повідомлялося, що після ліквідації Резервного фонду всі додаткові доходи російського бюджету спрямовуватимуться до Фонду національного добробуту. Обидва фонди були утворені дев'ять років тому в результаті розділення Стабілізаційного фонду.

     

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