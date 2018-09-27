Uber заплатить рекордні $148 млн за витік даних користувачів



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Uber виплатить США 148 млн доларів через приховування витоку даних

Uber тепер буде інформувати користувачів про можливий витік даних

Компанія Uber виплатить США і федеральному округу Колумбія 148 млн доларів за те, що протягом року приховувала витік даних водіїв і клієнтів.

Про це повідомляється на сайті генпрокурора штату Айова Тома Міллера.

Також Uber тепер буде інформувати користувачів про можливий витік даних. Крім того, компанія повинна прийняти заходи для захисту інформації.

«В рамках загальнонаціонального врегулювання Uber погодилася заплатити 148 млн доларів. Айова отримає 612,9 тис. доларів, які спрямують в Фонд споживчого освіти і судових розглядів штату», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, компанія повинна буде сформувати політику щодо забезпечення безпеки всіх даних, які збирає про своїх клієнтів. В документі повинні бути враховані потенційні ризики та запропоновані заходи захисту від кібератак.