Центробанк Росії підняв офіційний курс долара вище 100 рублів

Раніше Центральний банк Росії ухвалив рішення підвищити ключову ставку на два відсоткові пункти

У жовтні 2023 року під впливом відтоку іноземної валюти та скорочення профіциту рахунку РФ курс долара зріс до позначки у 100 рублів

Офіційний курс долара Центрального банку Росії перевищив 100 рублів. Це сталося вперше з жовтня 2023 року. Про це повідомляє The Moscow Times.

Центробанк встановив курс долара на 20 листопада – 100,0348 рублів. Востаннє подібний курс було зафіксовано 10 жовтня 2023 року.

Восени минулого року курс визначався на основі біржових торгів на Московській біржі. Однак через санкції США таких торгів біржа більше не проводить торгів доларом.

Нагадаємо, Московська біржа оголосила про припинення торгів доларом і євро після того, як Міністерство фінансів США внесло її до списку санкцій.

Як повідомлялося, Центральний банк Росії ухвалив рішення підвищити ключову ставку відразу на два відсоткові пункти – до рекордних 21% річних. Це третє підвищення ключової ставки поспіль, вона зросла відразу на 200 базисних пунктів. Востаннє ставка була на такому високому рівні 2003 року. Тоді вона планомірно знижувалася з 1998 року, коли її значення сягало 150 відсотків.

Як відомо, висока ключова ставка та інші заходи, а також обіцянки найрішучіших дій, які допоможуть зупинити інфляцію, поки не допомагають Центробанку Росії.

До слова, новина про оновлення Путіним ядерної доктрини Росії сколихнула світові ринки. За даними агентства Bloomberg, основні індекси відреагували падінням.