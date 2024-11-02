Завершено аварійно-рятувальні роботи після удару по Харкову 1 листопада (фото)

У результаті ворожих ракетних ударів одна людина загинула, ще 46 осіб постраждало

У Харкові завершено аварійно-рятувальні роботи та розбір завалів внаслідок російської атаки 1 листопада. В результаті одна людина загинула, є 46 постраждалих. Про це повідомляє Головного управління ДСНС України у Харківській області.

«В результаті ворожих ракетних ударів 1 людина загинула, ще 46 осіб постраждало. Загалом до ліквідації наслідків ворожого влучання по житловому будинку були задіяні рятувальники Харківського та Івано-Франківського гарнізонів ДСНС, другого спеціального центру швидкого реагування ДСНС України, а також комунальні служби та кінологічні розрахунки волонтерських організацій», – йдеться у повідомленні.

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Росія атакувала Харків 1 листопада фото: ДСНС

З місця влучання вивезено 200 куб. м будівельного сміття. Також психологи ДСНС надали допомогу 15 людям.

Нагадаємо, війська РФ 1 листопада завдали удару по Харкову балістичною ракетою, пошкоджено десятки житлових приватних і багатоквартирних будинків.

Згодом повідомлялось, що російські окупанти прицільно вдарили по місцю дислокації поліцейських у центрі Харкова двома ракетами, один правоохоронець загинув, ще 26 поліцейських – поранено.