Угорщина продає списані винищувачі МіГ-29
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Початкова ціна пакета встановлена на рівні 10 млн. доларів
На продаж виставлені 19 літаків, деякі з яких частково розукомплектовані
Міноборони Угорщини виставило на продаж виведені з експлуатації винищувачі МіГ-29. Про це повідомляє англійське видання Janes.
Як зазначається, партія включає 19 літаків (деякі з них не годяться для польотів і частково розукомплектовані), 20 двигунів і 293 інших предмети разом з вбудованою зброєю.
Початкова ціна пакета була встановлена на рівні 2,8 млрд форинтів (10 млн доларів). Водночас угода повинна бути схвалена відповідною владою РФ.
Як зазначається, вартість одного МіГ-29 становить в середньому 25 мільйонів доларів, залежно від модифікації та комплектації.
Раніше повідомлялося, що Німеччина і Франція почали створювати винищувач шостого покоління.