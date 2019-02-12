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    У світі

    Угорщина продає списані винищувачі МіГ-29

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    Початкова ціна пакета встановлена на рівні 10 млн. доларів - Угорщина продає списані винищувачі МіГ-29
    Початкова ціна пакета встановлена на рівні 10 млн. доларів

    На продаж виставлені 19 літаків, деякі з яких частково розукомплектовані

    Міноборони Угорщини виставило на продаж виведені з експлуатації винищувачі МіГ-29. Про це повідомляє англійське видання Janes.

    Як зазначається, партія включає 19 літаків (деякі з них не годяться для польотів і частково розукомплектовані), 20 двигунів і 293 інших предмети разом з вбудованою зброєю.

    Початкова ціна пакета була встановлена на рівні 2,8 млрд форинтів (10 млн доларів). Водночас угода повинна бути схвалена відповідною владою РФ.

    Як зазначається, вартість одного МіГ-29 становить в середньому 25 мільйонів доларів, залежно від модифікації та комплектації.

    Раніше повідомлялося, що Німеччина і Франція почали створювати винищувач шостого покоління.

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