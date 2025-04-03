Епідеміологічна загроза в Угорщині: влада розгортає війська

Угорщина посилила заходи безпеки у країні

Угорщина залучила військових і впровадила додаткові заходи дезінфекції для боротьби зі спалахом ящуру в північно-західному регіоні, що межує зі Словаччиною та Австрією. Про це як повідомляє Reuters зауважив міністр сільського господарства Іштван Надь, інформує «Главком».

Агентство нагадує, що на початку березня Угорщина вперше за останні 50 років зафіксувала випадок цього захворювання на фермі великої рогатої худоби. Спалах ящуру може призвести до введення торговельних обмежень.

Ящур – це інфекційне захворювання, яке викликається вірусом і вражає тварин, зокрема велику і дрібну рогату худобу, а також свиней. Хворіють як окремі тварини, так і можуть виникати спалахи хвороби серед цілих груп тварин. Люди рідко хворіють на ящур, і це трапляється вкрай рідко.

З того часу вірус поширився і на сусідню Словаччину, де зафіксували осередки інфекції вже у п’яти місцях. У відповідь влада країни посилила заходи контролю для стримування поширення хвороби.

За словами Надя, Угорщина також посилила заходи безпеки: на прикордонних пунктах і з’їздах з автомагістралей у північно-західному регіоні встановили пункти дезінфекції, щоб не допустити поширення вірусу за межі ураженого округу.

Станом на ранок 2 квітня в окрузі Дьйор-Мосон-Сопрон виявлено нові випадки зараження ще на двох фермах. Загалом від хвороби постраждали 3500 голів великої рогатої худоби.

За даними перепису худоби, проведеного в грудні, в Угорщині налічується 861 тис. голів великої рогатої худоби. Цей показник залишився майже незмінним у порівнянні з минулим роком і становить 1,2% від загального поголів'я в Європейському Союзі, зазначає Reuters.

Нагадаємо, що спалахи ящуру в європейських країнах та скасування пільгового безмитного режиму ЄС для українських експортерів сільськогосподарської продукції можуть призвести до подальшого зниження закупівельних цін на молокосировину в Україні. Таку думку висловив аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі, інформує «Главком».