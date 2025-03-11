Названо найкрасивішу породу собак з погляду науки

Керн тер'єри – це енергійні, життєрадісні та незалежні собаки з яскраво вираженим мисливським інстинктом

Серед найменш красивих порід виявилися ши-тцу, бульдог і ротвейлер

Вчені з британського аналітичного агентства, використовуючи давньогрецьку формулу «фізичної досконалості», з'ясували, який собака найкрасивіший. В результаті дослідження було складено список гармонійно складених порід, який очолив шотландський керн-тер'єр. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Daily Mail.

Є таке поняття, як «золотий перетин», яке є певним математичним ідеалом, що використовує певні виміри для визначення того, наскільки щось є естетично приємним. Експерти об'єднали свої зусилля, щоб застосувати золотий перетин до деяких найпопулярніших порід собак у світі.

Десятка найкрасивіших порід у відсотковому співвідношенні до золотого перетину має такий вигляд:

Керн-тер'єр – 88,7%. Вест-гайленд-вайт-тер'єр – 87,5% Бордер-колі – 86,7% Родезійський ріджбек – 86% Вельш-тер'єр – 85,9% Веймаранер – 85,6% Новошотландський ретривер – 85% Італійський хорт – 84,9% Норфолк-тер'єр – 84,3% Вельш коргі-пемброк – 83,9%

Повідомляється, що з показником золотого перетину 88,7 відсотка, морда керн-тер’єра найбільш природно приємна для ока.

Вчені визначили, що морда керн-тер’єра є найбільш природно приємною для ока фото: Daily Mail

Ця порода, що походить із Шотландського нагір’я, має лисячий вираз морди, маленькі загострені вуха та жорстку, стійку до погоди шерсть.

Шотландський керн-тер’єр є найкрасивішою породою з вражаючим показником золотого перетину 88,7% фото: Daily Mail

Найвідоміший керн був кінозіркою, який зіграв героя-псика Тото в блокбастері 1939 року «Чарівник країни Оз».

Другу сходинку рейтингу з показником 87,5 відсотка займає порода вест-гайленд-вайт-тер'єр. Трохи нижчий, але важчий за свого побратима керн-тер’єра, енергійний «весті» історично був виведений для полювання на гризунів.

Вест-хайленд-вайт-тер'єр був виведений для полювання на видр, лисиць та інших хижаків фото: purina.ua

Весті впевнений, незалежний, допитливий і трохи впертий, що робить дресирування часто важким завданням.

На третьому місці рейтингу – порода бордер-колі. Спочатку їх вирощували як робочих собак для випасу худоби, особливо овець. Порівняно з тер'єрами бордер-коллі мають більш виражену морду, з трикутними вухами та овальними очима.

Бордер-коллі – легко впізнавана порода фото: purina.ua

Бордер-коллі також відомі своїм інтелектом, здатним вивчити надзвичайну кількість слів і команд. Характер бордер-коллі енергійний та спостережливий, оскільки вони завжди готові до роботи, уважні, жваві та пильні. Вони дуже прив'язані до своїх власників та сім'ї. Але, якщо їм не приділяти достатньо часу та вони не отримують адекватну кількість фізичних вправ, вони перестають бути ідеальними домашніми тваринами для сім'ї з дуже маленькими дітьми.

На четвертій сходинці – родезійський ріджбек Це набагато більша за розмірами порода для полювання на велику дичину, включаючи левів.. Вона походить з південної Африки.

Красива, сильна та м’язиста, ця надзвичайно активна порода має симетричний контур.

Родезійський ріджбек – сильний, потужний собака, який може бути дуже рішучим та впертим фото: purina.ua

Родезійський ріджбек має довгу та виразну морду з глибокими очима з вигнутими бровами.

На п'ятому місці – вельш-тер'єр – одна з найвидатніших собак у списку з рейтингом краси 85,9 відсотка.

Вельш-тер'єр – це активний, веселий, розумний і ласкавий собака фото: purina.ua

Ця пильна, працьовита порода з Уельсу має компактну, міцну статуру з прямокутною головою, стоячими вухами, густими бровами та густою бородою.

На останній сходинці рейтингу – вельш-коргі-пемброк. Це невисокий, міцний собака з присадкуватим тулубом і «лисячою» мордою.

Порода собак вельш-коргі-пемброк існує у Великобританії як мінімум з 920 року фото: purina.ua

Записи свідчать, що порода собак вельш-коргі-пемброк існує у Великобританії як мінімум з 920 року. Вважається, що їх привезли до Уельсу фламандські ткачі, і в XIV–XVIII століттях їх часто використовували для заганяння худоби. Вельш-коргі-кардиган та вельш-коргі-пемброк були визнані окремими породами у Великобританії в 1934 році.

Тим часом, серед найменш красивих порід виявилися ши-тцу, бульдог і ротвейлер.

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