Жорстоке поводження з тваринами: поліція перевіряє притулок на Київщині

Знущання над тваринами чи неналежний догляд? На Київщині поліція перевіряє притулок «Сіріус» після скандалу в мережі

Сьогодні, 17 березня, під час моніторингу соціальних мереж було виявлено публікацію з фото- та відеоматеріалами, у якій зазначається, що в одному з притулків Вишгородського району собаки перебувають у неналежних умовах утримання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Повідомляється, що правоохоронці встановлюють обставини ймовірного жорстокого поводження з тваринами на Вишгородщині.

Працівники Вишгородського управління поліції Київщини внесли відомості за даним фактом до єдиного обліку реєстрації заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.

Правоохоронці проводять перевірку викладених фактів, після чого їм буде надано правову кваліфікацію.

Притулок для бездомних тварин «Сіріус» в селі Федорівка Вишгородського району звинувачують у неналежному утриманні тварин фото: snezhana_zahist_tvarin/Facebook

Зазначимо, що інформація про неналежні умови утримання тварин у притулку «Сіріус» в селі Федорівка з'явилася сьогодні,17 березня, на сторінці зооволонтера Snezhana zahist tvarin в Instagram. Зокрема, там повідомляється, що собаки голодують та перетворюються на «скелети» в зачинених вольєрах.

«Три тисячі тварин… Так навіщо стільки брати!? Ситуація реально жахлива. Керівництво не бачить, що відбувається в притулку? Скажіть, це порятунок тварин? Це нормальні умови утримання?», – зазначається на сторінці.

Нагадаємо, поліція Чернігівської області розслідує кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з твариною в Прилуках. Невідомі жорстоко познущалися з кота, після чого залишили його у зав’язаному мішку. Тварину знайшли з металевим дротом на шиї та без очей. Наразі кіт у клініці, йому необхідне лікування.

Раніше у Запоріжжі підлітки вбили собаку та намагалися зробити фото з його трупом. Правоохоронці встановили учасників інциденту та відкрили кримінальну справу.

До слова, за дев'ять місяців 2024 року відкрито 178 кримінальних справ щодо жорстокого поводження над тваринами (299 ст. Кримінального кодексу України). Це вже більше, аніж за весь минулий рік: тоді було зафіксовано 175 проваджень.