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Таємні хвороби Путіних. Журналісти отримали результати аналізів родичів диктатора

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Таємні хвороби Путіних. Журналісти отримали результати аналізів родичів диктатора
Династія Путіних схильна до параної, гіпертонії, облисіння, зайвої ваги
фото з відкритих джерел

Український телеканал оприлюднив результати зламаної пошти родичів Володимира Путіна

Двоюрідний племінник російського диктатора Володимира Путіна Михайло Путін замовив генетичне дослідження у клініці «Генотек». Як повідомляє «Главком», за допомогою кіберфахівців журналістам tsn.ua вдалося отримати доступ до цих даних. Тож вони змогли дізнатися про хвороби родини та походження господаря Кремля.

Так, крім Михайла Путіна розшифровку генів замовила сестра Путіна Тетяна Цивильова.

Український генетик Дмитро Микитенко проаналізував отриману інформацію.

Лабораторія у дусі російської пропаганди повідомила, що Путін на 100% росіянин, хоча, за словами фахівця, у медичній генетиці раси та етнічності стетрі.

Також Дмитро Микитенко виявив, що династія Путіних схильна до параної, гіпертонії, облисіння, зайвої ваги, а у родині є спадкова хвороба, котра передається по чоловічій лінії. Це контрактура Дюпюїтрена, тобто недуга, що призводить до деформації кисті руки.

Раніше український телеканал анонсував розслідування про «секретну валізку Путіна» , про яку вже давно «ходять легенди». 

Нагадаємо, раніше голова управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов зазначив, що російський диктатор Володимир Путін хворий на рак та незабаром може померти.

За даними розвідки, Путін досі живий, незважаючи на серйозну недугу, тому що його лікуванням займаються кращі західні лікарі

Колишній співробітник спецслужби Росії Гліб Каракулов, який втік із країни 2022 року заявив, що Путін дуже хвилюється за своє здоров'я та має параною. За його слова, до 2020 року диктатор дуже часто їздив у закордонні поїздки, а потім сів у бункер. За 13 років роботи Путін скасував через стан здоров'я лише одну чи два відрядження. 

22 лютого стало відомо, що стан здоров’я російського диктатора Володимира Путіна щодня погіршується – стався рецедив його серйозного захворювання. 

У зв’язку з тим, що Путін дуже послаблений кількома смертельними хворобами, що обмежують працездатність, він активно використовує своїх двійників.

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Теги: путін розслідування хвороба племінник

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