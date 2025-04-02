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Ціни на молоко в Україні різко зміняться: що відомо

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Ціни на молоко в Україні різко зміняться: що відомо
У грудні 2024 року молоко коштувало від 47 до 60 грн у столичних супермаркетах
фото: glavcom.ua

Середня закупівельна ціна молока екстра ґатунку склала 16,35 грн/кг без ПДВ

Спалахи ящуру в європейських країнах та скасування пільгового безмитного режиму ЄС для українських експортерів сільськогосподарської продукції можуть призвести до подальшого зниження закупівельних цін на молокосировину в Україні. Таку думку висловив аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі, інформує «Главком».

Станом на 25 березня середня закупівельна ціна молока екстра ґатунку склала 16,35 грн/кг без ПДВ, що на 45 копійок менше, ніж місяць тому. Діапазон цін варіюється від 15,70 до 16,70 грн/кг без ПДВ. Протягом останнього місяця нижній поріг ціни знизився на 80 копійок, а верхній – на 30 копійок.

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Молоко вищого ґатунку в середньому коштує 16,15 грн/кг без ПДВ, що на 50 копійок менше у порівнянні з минулим місяцем. Його ціна коливається від 15,50 до 16,30 грн/кг без ПДВ, а діапазон вартості зменшився на 50 копійок як у верхній, так і в нижній межі.

Ціна молока першого ґатунку становить у середньому 15,65 грн/кг без ПДВ, що на 35 копійок менше, ніж у другій половині минулого місяця. Мінімальна ціна склала 15,00 грн/кг (зниження на 20 копійок), а максимальна – 16,00 грн/кг (також падіння на 20 копійок).

Таким чином, середньовиважена ціна молока трьох ґатунків опустилася до 16,20 грн/кг без ПДВ, що на 40 копійок нижче, ніж місяць тому.

За словами Кухалейшвілі, в другій половині березня закупівельні ціни в Україні продовжували знижуватися. Проте надлишки молока-сировини, які тиснули на ринок, стали меншими порівняно з першою половиною місяця через зростання експорту молочної продукції та збільшення внутрішнього споживання.

Очікується, що ціна молока-сировини може знизитися ще на 20-30 копійок. Водночас у перерахунку на євро українське молоко залишається дорожчим, ніж у Новій Зеландії та країнах Південної Америки, які активно експортують продукцію до Азії та Африки, конкуруючи з українськими та європейськими виробниками.

Подальше падіння цін можливе через спалахи ящуру в Угорщині та Словаччині, а також ризик його поширення в Польщу та Австрію. Якщо в цих країнах буде введено карантин, місцеві молокопереробні підприємства можуть перейти на виробництво продукції тривалого зберігання – вершкового масла та сухого молока, що є основними статтями українського молочного експорту. Це може призвести до накопичення запасів у Європі, що, своєю чергою, сприятиме зниженню цін як на молочні продукти, так і на молокосировину в Україні. Окрім того, залишається загроза поширення ящуру в Україні, що може завдати значних економічних збитків галузі.

Ящур – гостра зоонозна інфекційна хвороба вірусної етіології. Уражає велику і дрібну рогату худобу, свиней.

Ще одним фактором зниження цін може стати відновлення ЄС мит на українську сільськогосподарську продукцію з 5 червня 2025 року. Це, ймовірно, скоротить експорт молочних товарів з України навіть у треті країни, оскільки їх поставки здійснюються через порти Польщі та Румунії. За такого сценарію на внутрішньому ринку накопичуватимуться надлишки молока-сировини, що додатково тиснутиме на закупівельні ціни.

До слова, після зимового зростання ціна на картоплю минулого врожаю у Києві знову підвищилися, а рання картопля трохи подешевшала. Зокрема, у мережі Auchan вартість на овоч варіюється від 13,90 грн/кг до 41,50 грн/кг. 

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Теги: молочна продукція ціни

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