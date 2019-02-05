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    У світі

    Україна залишається «частково вільною» країною в рейтингу Freedom House

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    У списку &laquo;частково вільних&raquo; країн знаходяться ще 59 інших держав і п'ять територій - Україна залишається «частково вільною» країною в рейтингу Freedom House
    У списку «частково вільних» країн знаходяться ще 59 інших держав і п'ять територій

    Всього в рейтингу Freedom House за 2019 рік включені 209 країн і територій

    Глобальне зниження рівня свободи в світі спостерігається 13-й рік поспіль, починаючи з 2005 року. Про це йдіеться у річному звіт організації Freedom House «Свобода у світі «2019».

    Як відзначають автори звіту, зниження політичних і громадянських свобод охопило багато країн у всіх регіонах, від таких старих демократій, як США, до консолідованих авторитарних режимів, таких як Китай і Росія. Хоча загальні втрати, як і раніше, незначні порівняно з досягненнями кінця ХХ століття, але тенденція послідовна і загрозлива. Демократія відступає, - констатується в документі.

    Всього в рейтингу Freedom House за 2019 рік включені 209 країн і територій.

    Україна в 2019 році зберегла статус «частково вільної» країни, а її окупована Росією частина Крим - статус «невільної» території. Крім України у списку «частково вільних» країн знаходяться ще 59 інших держав і п'ять територій.

    «Невільних» країн у світі налічується 50, а також вісім територій. «Вільних» країн і територій - 87.

    Нагадаємо, що Україна перебувала в списку «частково вільних» країн у звіті Freedom House за січень 2018 року.

    Наприкінці 2018 року в дослідженні центру Freedom House говорилося, що Україна увійшла у п'ятірку країн, де свободу в інтернеті за останні п'ять років обмежували найбільше.

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