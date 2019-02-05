Україна залишається «частково вільною» країною в рейтингу Freedom House



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У списку «частково вільних» країн знаходяться ще 59 інших держав і п'ять територій

Всього в рейтингу Freedom House за 2019 рік включені 209 країн і територій

Глобальне зниження рівня свободи в світі спостерігається 13-й рік поспіль, починаючи з 2005 року. Про це йдіеться у річному звіт організації Freedom House «Свобода у світі «2019».

Як відзначають автори звіту, зниження політичних і громадянських свобод охопило багато країн у всіх регіонах, від таких старих демократій, як США, до консолідованих авторитарних режимів, таких як Китай і Росія. Хоча загальні втрати, як і раніше, незначні порівняно з досягненнями кінця ХХ століття, але тенденція послідовна і загрозлива. Демократія відступає, - констатується в документі.

Всього в рейтингу Freedom House за 2019 рік включені 209 країн і територій.

Україна в 2019 році зберегла статус «частково вільної» країни, а її окупована Росією частина Крим - статус «невільної» території. Крім України у списку «частково вільних» країн знаходяться ще 59 інших держав і п'ять територій.

«Невільних» країн у світі налічується 50, а також вісім територій. «Вільних» країн і територій - 87.

Нагадаємо, що Україна перебувала в списку «частково вільних» країн у звіті Freedom House за січень 2018 року.

Наприкінці 2018 року в дослідженні центру Freedom House говорилося, що Україна увійшла у п'ятірку країн, де свободу в інтернеті за останні п'ять років обмежували найбільше.