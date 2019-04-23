Українська сторона зірвала російську арктичну експедицію на «Барнео»



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У 2016 році на "Барнео" висадився російський спецназ

Дрейфуючий льодовий табір «Барнео» в безпосередній близькості від Північного полюсу цього року може не відбутися. Українська стороні відмовилась надавати Ан-74 для організаторів табору, який три роки тому використовувався спецназом Чечні

«Авіалінії Антонова» заборонили використовувати український літак Ан-74 для арктичного табору «Барнео», який організовує Росія. Як повідомила російська служба BBC, «антонівці» вважають, що організатори хотіли використовувати літак для інших цілей.

Табір «Барнео» діє в Арктиці з 2001 року, і в ньому переважно знаходяться лижники. Обслуговують цей табір виключно літаки Ан-74. Вони краще за інших пристосовані для польотів в північних широтах і можуть здійснювати укорочений зліт і посадку. Літаки на льодову базу літають з аеродрому в норвезькому селищі Лонг'ір на архіпелазі Шпіцберген - самому північному аеропорту в світі.

До 2018 року дрейфуючий табір «Барнео» організовував Експедиційний центр Російського географічного товариства, який очолював полярник Олександр Орлов. Але він помер в квітні 2017 року. Зараз організацією дрейфуючого табору займається швейцарська компанія Barneo AG.

У 2019 експедиція готувалася в звичайному режимі. В кінці березня в Лонг'ір прибули фахівці для будівництва табору, туди ж привезли паливо, намети та обладнання. Вертольоти Мі-8 провели льодову розвідку і визначили місце для табору, а потім туди з транспортного літака Іл-76 був скинутий парашутний десант і паливо.

Але 12 квітня стало відомо, що експедиція в 2019 року не відбудеться. Причиною припинення експедиції стала неможливість використовувати літак Ан-74 авіакомпанії «Авіалінії Антонова» для польотів з Лонг'іра на аеродром «Барнео». Державна авіаційна служба України відмовилася видати цьому літаку дозвіл на польоти в районах на північ від 80-ї широти.

У ДК «Антонов» розповіли виданню, що вони дали добро на виліт Ан-74Т. Але замовник хотів використовувати літак для виконання двох комерційних рейсів за маршрутом Лонг'ір-Мінськ, а не для перельоту в табір «Барнео».

«Питання про політ літака Ан-74Т в табір «Барнео» розглядався на початкових етапах переговорів, до прильоту літака Ан-74Т в аеропорт Лонг'ір, але замовник був заздалегідь поінформований про неможливість виконання таких рейсів», - розповів представник «Авіаліній Антонова».

Віктор Боярський, керівник компанії «Вікаар», яка займалася організацією лижних походів на «Барнео» заперечує, що організатори замовляли цей літак для польотів до Мінська. «Барнео» - міжнародний і виключно мирний проект, далекий від політики, стверджують організатори і учасники.

Але в минулому табір «Барнео» ставав центром військової активності Росії. У 2016 році на ньому висадився парашутний десант спецназу МВС Чечні. В завдання десантників входило виявити табір умовного противника і взяти його штурмом. Базувалися чеченські десантники на «Барнео». Трохи пізніше в тому ж році, як повідомляє російський телеканал «Вести», в таборі пройшла спільна навчальна операція повітряно-десантних військ Росії і спецназу з Білорусі.

У 2016 році після висадки російських спецназівців в таборі «Барнео» Норвегія посилила правила польотів на «Барнео», ввівши обов'язкову 48-годинну перерву між польотами. Це правило було незабаром скасовано, але на офіційній сторінці табору в «Фейсбуці» 23 квітня 2016 року з'явилися оголошення про те, що логістика буде перенесена з Лонг'іра на територію Росії - на Землю Франца Йосифа. Але цього так і не відбулося.

Джерело: BBC