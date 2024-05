Експозиція відкрита для відвідувачів з 9:00 до 18:00 щодня, окрім вівторка

У Сеулі проходить виставка «Діти, які малюють надію», де представлені художні роботи українських дітей, які переживають розпочату РФ війну, відобразивши не лише свій трагічний досвід, а й надії на майбутнє. Як передає Укрінформ, про це повідомило посольство України в Республіці Корея.

«З 1 травня по 3 червня 2024 року в приміщенні Чунчугван комплексу Чонгваде (Блакитний дім, колишня резиденція Президента РК) відкрито художню виставку «Діти, які малюють надію», де представлені роботи українських дітей, які переживають війну, відображаючи не лише свій трагічний досвід, а й надії на майбутнє.

Виставка відкрито у приміщенні Чунчугван комплексу Чонгваде фото: посольство України в Республіці Корея

На виставці представлено понад 250 робіт із чотирьох дитячих мистецьких проєктів України – «Art Armor Kids», «Mom, I see war», «For God I create the best», «Future for Ukraine», – повідомили у посольстві.

Зауважується, що ідея виставки народилася під час зустрічі Першої Леді України пані Олени Зеленської та Першої Леді Республіки Корея пані Кім Кон Хі у липні 2023 року, коли Президент Республіки Корея Юн Сок Йоль відвідав Київ.

6 фото На весь екран









У Південній Кореї відкрилася виставка українських дитячих малюнків про війну фото: посольство України в Республіці Корея

Це спільний проєкт Міністерства культури, спорту та туризму Республіки Корея, фундації Чонгваде та Міністерства культури та інформаційної політики України.

Експозиція відкрита для відвідувачів з 9:00 до 18:00 щодня, окрім вівторка. Вхід безплатний, без реєстрації через ворота Чунчумун.

Нагадаємо, у столиці Франції презентували виставку творів українських митців Fenetre («Вікно»).