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Українські десантники затрофеїли сім російських танків на Курщині (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Українські десантники затрофеїли сім російських танків на Курщині (відео)
Львівські десантники затрофеїли новітній Т-90М
скріншот відео

Бійці 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади поділилися бойовими здобутками

Українські десантники з початку боїв у Курській області затрофеїли вже сім російських танків. Серед них і новітній Т-90М. Про це повідомили Десантно-штурмові війська ЗСУ у своєму телеграм-каналі.

Бійці 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади затрофеїли новітній Т-90М, чотири машини Т-80 БВМ та два танки Т-72.

«Я завжди мріяв затрофеїти російський танк», – сказав військовослужбовець Богдан. Саме він разом із побратимами та представниками СБУ зумів захопити декілька нових Т-80 БВМ на околицях міста Суджа в перші дні боїв на Курщині.

За словами офіцера-танкіста Галицької бригади Дмитра, захоплені панцерники стануть хорошим поповненням та підсилять танковий кулак львівських десантників у майбутніх боях із росіянами.

Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вперше відреагував на наступ України на території Росії і заявив, що операція ЗСУ у Курській області є законною. 

Зазначимо, що в Курській області Сили оборони України на окремих напрямках просунулися до 2 км та взяли під контроль 5 кв. км територій. На решті напрямків ситуація залишається складною, але контрольованою. 

Як повідомлялося, влада Російської Федерації створює нові добровольчі загони територіальної оборони у відповідь на вторгнення ЗСУ в Курську область.

За оцінками Інституту вивчення війни, просування ЗСУ в Курській області уповільнилося. Українські військові намагаються закріпитися й утримати окремі райони, які вони нещодавно взяли під контроль.

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Теги: ЗСУ війна танки десант Курщина

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