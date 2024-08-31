Українські десантники затрофеїли сім російських танків на Курщині (відео)

Бійці 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади поділилися бойовими здобутками

Українські десантники з початку боїв у Курській області затрофеїли вже сім російських танків. Серед них і новітній Т-90М. Про це повідомили Десантно-штурмові війська ЗСУ у своєму телеграм-каналі.

Бійці 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади затрофеїли новітній Т-90М, чотири машини Т-80 БВМ та два танки Т-72.

«Я завжди мріяв затрофеїти російський танк», – сказав військовослужбовець Богдан. Саме він разом із побратимами та представниками СБУ зумів захопити декілька нових Т-80 БВМ на околицях міста Суджа в перші дні боїв на Курщині.

За словами офіцера-танкіста Галицької бригади Дмитра, захоплені панцерники стануть хорошим поповненням та підсилять танковий кулак львівських десантників у майбутніх боях із росіянами.

Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вперше відреагував на наступ України на території Росії і заявив, що операція ЗСУ у Курській області є законною.

Зазначимо, що в Курській області Сили оборони України на окремих напрямках просунулися до 2 км та взяли під контроль 5 кв. км територій. На решті напрямків ситуація залишається складною, але контрольованою.

Як повідомлялося, влада Російської Федерації створює нові добровольчі загони територіальної оборони у відповідь на вторгнення ЗСУ в Курську область.

За оцінками Інституту вивчення війни, просування ЗСУ в Курській області уповільнилося. Українські військові намагаються закріпитися й утримати окремі райони, які вони нещодавно взяли під контроль.