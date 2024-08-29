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Наступ ЗСУ у Курській області посилює тиск на США – AP

Юлія Войцехівська
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Наступ ЗСУ у Курській області посилює тиск на США – AP
Наступ України у Курській області посилює тиск на США щодо зняття обмежень на удари вглиб Рф
фото: AP

Україна намагається отримати дозвіл на удари далекобійною зброєю по Росії

Наразі Україна намагається змінити обережний підхід Сполучених Штатів до війни, і цьому сприяє наступ ЗСУ на Курщині. Про це пише Associated Press.

Зазначається, що США обмежують використання ракет великої дальності, які вони надають Україні, для ударів по військових об'єктах всередині Росії. Наступ України у Курській області, а також наймасштабніша ракетна і дронова атака Москви 26 серпня, посилили тиск на адміністрацію американського президента Джо Байдена.

Адміністрація Байдена заявляє, що її ретельні роздуми, зокрема щодо того, яке сучасне озброєння і коли постачати Україні, необхідні для того, аби не спровокувати відплату з боку російського президента Володимира Путіна.

Деякі аналітики вважають, що Путін сприйме український удар американською балістичною ракетою дальнього радіусу дії як напад самих США.

Однак інші американські та європейські прихильники України кажуть, що Білий дім повинен побачити, що погрози Путіна напасти на Захід, зокрема із застосуванням ядерної зброї, є блефом. Вони побоюються, що підтримка США, яка дозволила Україні протистояти російському вторгненню в 2022 році, надається із затримками, що у підсумку може призвести до поразки.

«Ця війна закінчиться саме так, як вирішать західні політики», – сказав американський генерал у відставці Філіп Брідлав, який очолював НАТО в Європі з 2013 по 2016 рік.

Філіп Брідлав є одним із тих, хто наполягає на послабленні обмежень на використання Україною наданої Заходом зброї.

«Якщо ми продовжимо робити те, що ми робимо, Україна врешті-решт програє. Тому що зараз ми свідомо не даємо Україні того, що їй потрібно для перемоги», – додав американський генерал у відставці.

Аналітик із Інституту вивчення війни Джордж Баррос зазначив, що понад 200 російських військових цілей перебувають в межах досяжності системи Atacms в районах, які, як видається, недбало охороняються вздовж кордону. Ці цілі включають великі військові бази, станції зв'язку, логістичні центри, ремонтні майстерні, паливні склади, склади боєприпасів і постійні штаби.

За словами аналітика, кілька вибіркових ударів змусять Путіна перекинути сили і засоби для захисту цих об'єктів.

«Це такий тиск, яке різко знижує здатність нападника успішно логістично підтримувати свої сили на фронті», – підсумував Баррос.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки продовжать обговорювати з Україною питання зняття обмежень на далекобійні удари по Росії, але в непублічному форматі. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу.

До слова, Інститут вивчення війни (ISW) представив список об’єктів із зазначенням координат та інтерактивну карту, щоб проілюструвати, як обмеження США на використання Україною ракет Atacms обмежують здатність України завдавати ударів по важливій військовій інфраструктурі у Росії.

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Теги: США війна путін військові озброєння обмеження Курщина

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