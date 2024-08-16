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Українські захисники показали перші години Курської операції (відео)

Ростислав Вонс
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Українські захисники показали перші години Курської операції (відео)
Надважливими складниками успіху операції ЗСУ стала ретельна підготовка, планування, раптовість, бойовий дух та інформаційна тиша
фото: Facebook/Генштаб

За словами військових, 6 серпня 2024 року став днем, який увійшов в історію російсько-української війни

Українські воїни показали, якими були перші години битви за Курську область з російськими окупантами. Відповідне відео опублікували Десантно-штурмові війська ЗСУ.

За словами захисників, розмінування, прорив кордону, знищення оборонних рубежів ворога, робота авіації, артилерії, захоплення військовополонених – це все те, що відбувалося у перші години наступальної операції Сил оборони в Курській області РФ.

Військові наголошують, 6 серпня 2024 року став днем, який увійшов в історію російсько-української війни. Як зазначають десантники, надважливими складниками успіху операції стала ретельна підготовка, планування, раптовість, бойовий дух та інформаційна тиша.

«Тепер усе залежить від стійкості українського солдата усіх родів військ задіяних в операції», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на підконтрольній Україні території Курської області було створено військову комендатуру. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, українські воїни взяли під контроль 82 населених пункти і просунулись на 35 км і контролюють понад тисячу квадратних кілометрів території РФ. 

Як повідомлялося, поблизу міста Льгов у Курській області Росії з’явилася велика траншея, яка може слугувати новим оборонним рубежем після прориву ЗСУ. Траншею вирили біля головної автомагістралі 38К-017 Курськ-Льгов-Рильськ та залізничної лінії.

До слова, Росія почала виводити частину своїх військ з території України у відповідь на вторгнення українських сил до Курської облас

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Теги: війна ЗСУ Курщина росія

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