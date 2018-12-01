Український історик відреагував на закриття у Польщі слідства щодо нього



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Купріянович звертає увагу, що це рішення ще не набрало законної сили Фото: wyborcza.pl

Польська прокуратура відмовилася від обвинувачень на адресу українського історика

Голова Українського товариства у Любліні Григорій Купріянович назвав позитивним рішення окружної прокуратури міста Замость про закриття проти нього слідства у справі його висловлювань 8 липня у Сагрині на вшануванні українців, убитих польським збройним підпіллям у 1944 році.

Таку думку Купріянович висловив у коментарі Укрінформу.

Водночас, він висловив стурбованість тим, що ці дії спричинили атмосферу страху серед української громади, наслідки якої будуть тривалими.

«Припинення слідства у справі моєї сагринської промови окружною прокуратурою в Замості сприймаю, звичайно, з полегшенням. Проте слід пам’ятати, що це рішення не набрало ще юридичної сили і може оскаржуватися», - повідомив Купріянович.

Він додав, що у цій справі було багато «несподіваних і непередбачуваних ситуацій», а тому варто почекати на завершення юридичної процедури.

Водночас, голова Українського товариства у Любліні зауважив, що ця справа є глибшою, багатовимірною і не стосується виключно його, але й усієї української громади регіону.

«Не можна забувати про інші виміри того, що відбулося після 9 липня, тобто про звинувачення люблінського воєводи, його атаки на мене й українську громаду у засобах масової інформації, образливі слова, дії Інституту національної пам’яті Польщі, позицію інших державних органів у цій справі», - зауважив Купріянович.

За його словами, це все призвело, з одного боку, до «створення атмосфери страху серед української громадськості, побоювання відкрито говорити про свою історичну пам’ять, з іншого боку – викликало наростання антиукраїнських настроїв в частині місцевого суспільства».

За його словами, цього всього неможливо нівелювати одним рішенням прокуратури, адже слідство у цій справі велося майже чотири місяці, що впливало на атмосферу у суспільстві.

У п’ятницю окружна прокуратура в Замості (Люблінське воєводство Польщі) оголосила про припинення слідства проти Купріяновича. У прокуратурі підкреслили: бракує причин вважати, що виголошена промова українського діяча могла зневажити польську державу чи народ.

Як повідомлялося, Григорій Купріянович під час свого виступу 8 липня зазначив, зокрема, що у Сагрині в березні 1944 року польське підпілля вбило жителів села лише за те, що вони говорили українською мовою і були православного віросповідання. Наступного дня воєвода Люблінського воєводства Пшемислав Чарнек подав на Купріяновича заяву до місцевої прокуратури і до ІНП Польщі про підозру скоєння злочину у контексті висловлювань голови Українського товариства, які він назвав провокативними й антипольськими, а українців, які приїхали вшанувати пам'ять жертв сагринської трагедії - націоналістами.

17 серпня Міністерство закордонних справ України закликало Польщу припинити переслідування Купріяновича, щодо заяв якого було розпочато слідство.

23 серпня польський Інститут національної пам'яті відмовився розпочинати розслідування проти Купріяновича.

30 серпня Купріяновича виключили з Комітету захисту пам'яті боротьби та мучеництва при Інституті національної пам'яті Любліна.