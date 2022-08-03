Польща вважає вчорашню атаку РФ на Львівщину невипадковою
Яблонський: «Росія змушена вести цю війну методами неточних обстрілів»
Ракетний удар по Червоноградському районі Львівщини у день візиту до Києва міністр закордонних справ Польщі та голова ОБСЄ Збігнєва Рау є невипадковим. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський в ефірі «Польського радіо».
«Думаю, що обстріл під час цього візиту не є зовсім випадковим», – сказав Яблонський.
Заступник зауважив, що глава польської дипломатії під час візиту вкотре підкреслив послідовність політики Варшави щодо підтримки України і мобілізації міжнародної спільноти для надання допомоги Києву.
Яблонський зазначив, що Росія від початку повномасштабної війни атакує різні цілі в Україні, велика частина яких є цивільними об’єктами. Крім того, за його словами, арсенали високоточної зброї Росії вичерпуються.
«Відтак, Росія змушена вести цю війну методами неточних обстрілів, що часто відбувається коштом цивільних об’єктів. Вони (окупанти, – ред.) повністю усвідомлюють, що ударів можуть завдавати по цивільних об’єктах, і йдуть на це», – додав дипломат.
Нагадаємо, вчора під час повітряної тривоги окупанти поцілили ракетою по зенітно-ракетному комплексі на Львівщині.
Відомо, що вчора російські загарбники випустили вісім крилатих ракет типу Х-101 (Х-555) з бомбардувальників Ту-95 (Ту-160) у напрямку центральних, південних та західних областей України. Це коштувало окупаційним силам $91 млн. Відомо, що вартість однієї ракети Х-101 – $13 млн.
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