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Польща вважає вчорашню атаку РФ на Львівщину невипадковою

Іванна Гордійчук
Сьогодні, 18:30 glavcom.ua
Польща вважає вчорашню атаку РФ на Львівщину невипадковою
Окупанти вдарили по Львівщині під час візиту до України глави МЗС Польщі
фото ілюстративне

Яблонський: «Росія змушена вести цю війну методами неточних обстрілів»

Ракетний удар по Червоноградському районі Львівщини у день візиту до Києва міністр закордонних справ Польщі та голова ОБСЄ Збігнєва Рау є невипадковим. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський в ефірі «Польського радіо».

«Думаю, що обстріл під час цього візиту не є зовсім випадковим», – сказав Яблонський.

Заступник зауважив, що глава польської дипломатії під час візиту вкотре підкреслив послідовність політики Варшави щодо підтримки України і мобілізації міжнародної спільноти для надання допомоги Києву.

Яблонський зазначив, що Росія від початку повномасштабної війни атакує різні цілі в Україні, велика частина яких є цивільними об’єктами. Крім того, за його словами, арсенали високоточної зброї Росії вичерпуються. 

«Відтак, Росія змушена вести цю війну методами неточних обстрілів, що часто відбувається коштом цивільних об’єктів. Вони (окупанти, – ред.) повністю усвідомлюють, що ударів можуть завдавати по цивільних об’єктах, і йдуть на це», – додав дипломат.

Нагадаємо, вчора під час повітряної тривоги окупанти поцілили ракетою по зенітно-ракетному комплексі на Львівщині.

Відомо, що вчора російські загарбники випустили вісім крилатих ракет типу Х-101 (Х-555) з бомбардувальників Ту-95 (Ту-160) у напрямку центральних, південних та західних областей України. Це коштувало окупаційним силам $91 млн. Відомо, що вартість однієї ракети Х-101 – $13 млн.

Теги: ракета окупанти Україна Львівщина Польща росія війна

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