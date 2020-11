Уперше сенатором штату Делавер обрали трансгендера

Штат Делавер обрав першого в історії США сенатора, який відкрито є трансгендером.

Про це повідомляє The New York Times.

Сенатором штату обрана Сара Макбрайд, яка також стане найбільш високопоставленою трансгендерною обраною посадовою особою, яка коли-небудь працювала в Америці.

Як пише видання, Макбрайд, яка працювала стажером в адміністрації Обами, увійшла в історію на Демократичному національному з'їзді 2016 року, ставши першим трансгендером, який виступив на великому партійному з'їзді.

В даний час Макбрайд є національним речником ЛГБТК організації Human Rights Campaign.

За даними LGBTQ Victory Fund, до законодавчих органів штатів наразі входять чотири відкрито трансгендерних людини.

With her victory in today's election, @SarahEMcBride has become the nation's first openly transgender State Senator! https://t.co/RPz4hhlLKB pic.twitter.com/wYNgabMP9L