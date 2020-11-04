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    У світі

    Уперше сенатором штату Делавер обрали трансгендера

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    Сара Макбрайд - Уперше сенатором штату Делавер обрали трансгендера
    Сара Макбрайд
    Фото: АР

    В даний час Макбрайд є національним речником ЛГБТК організації Human Rights Campaign

    Штат Делавер обрав першого в історії США сенатора, який відкрито є трансгендером.

    Про це повідомляє The New York Times.

    Сенатором штату обрана Сара Макбрайд, яка також стане найбільш високопоставленою трансгендерною обраною посадовою особою, яка коли-небудь працювала в Америці.

    Як пише видання, Макбрайд, яка працювала стажером в адміністрації Обами, увійшла в історію на Демократичному національному з'їзді 2016 року, ставши першим трансгендером, який виступив на великому партійному з'їзді.

    В даний час Макбрайд є національним речником ЛГБТК організації Human Rights Campaign.

    За даними LGBTQ Victory Fund, до законодавчих органів штатів наразі входять чотири відкрито трансгендерних людини.

    Президент фонду Анніс Паркер сказала, що перемога Макбрайд «дає надію незліченній кількості трансгендерів, які шукають більш світлого майбутнього».

    «Її перемога надихне більше трансгендерів піти по її стопах і балотуватися на державні посади», — сказала вона.

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