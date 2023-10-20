Звернення Джо Байдена та обстріл військових баз США: головне за ніч

Президент США Джо Байден анонсував виділення додаткових коштів для України та Ізраїлю

Корабель ВМС США біля узбережжя Ємену зазнав обстрілу та перехопив ракети, випущені бойовиками Ірану. Військові бази США на Близькому Сході зазнали атаки дронів. Президент США Джо Байден звернувся до американської нації щодо допомоги Україні та Ізраїлю. «Главком» зібрав у добірку новини ночі проти 20 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Корабель США біля узбережжя Ємену зазнав обстрілу

Корабель ВМС США біля узбережжя Ємену зазнав обстрілу та перехопив ракети, випущені бойовиками Ірану.

Ракети по кораблю випустили підтримувані Іраном бойовики хусити, які беруть участь у безперервному конфлікті в Ємені.

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Офіційні особи США зазначили, що незрозуміло, на що саме були націлені ракети. Їх могли пустити по судну USS Carney або в бік іншої цілі.

Інцидент стався на тлі побоювань можливої участі Ірану у війні Ізраїлю з бойовиками ХАМАСу.

Атаки дронів на військові бази США

Два дні військові бази США на Близькому Сході зазнавали атак дронів. В середу удару безпілотника було завдано по американській базі в Сирії. У той день були спроби атак безпілотників в Іраку.

У четвер дві військові бази США в Сирії зазнали обстрілу.

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У четвер увечері ракети та дрони атакували авіабазу Айн аль-Асад у західному Іраку, на якій дислоковані військові США та інших країн міжнародної коаліції. Інформації про жертв немає.

Зросла кількість загиблих у секторі Гази

Кількість загиблих у Газі продовжує зростати. За даними міністерства охорони здоров'я в Газі, з 7 жовтня померли 3785 осіб, у тому числі 1524 дитини.

Крім того, 12493 людини отримали поранення, з них 3983 дитини та 3300 жінок.

Звернення Джо Байдена

Президент Джо Байден провів звернення щодо війни в Ізраїлі та в Україні. Зокрема він анонсував виділення додаткових коштів для двох країн.

Байден запевнив, що Вашингтон не має наміру припиняти надання допомоги Києву, адже йдеться також і про питання національної безпеки США.

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«Ми маємо виділити фінансові кошти для підтримки наших партнерів, включаючи Ізраїль та Україну. Це розумна інвестиція, яка принесе дивіденди наступним поколінням американців», – заявив президент США. Деталей щодо обсягу майбутнього бюджетного запиту розкрито не було, але вже сьогодні він направить офіційний запит до Конгресу.

Він також заявив, що напади на Ізраїль і вторгнення в Україну мають спільні мотиви: ХАМАС і Путін хочуть повністю знищити сусідню демократію.

Байден пояснив, що допомога Україні та Ізраїлю важливі для Америки, бо історія вчить, що коли терористи не платять за агресію, вони приносять ще більше хаосу, терору та більше руйнувань.

Президент США зазначає, якщо Сполучені штати Америки не допоможуть зупинити спрагу Путіна до влади та контролю в Україні, то він не зупиниться, а перейде до інших завоювань у Польщі або країнах Балтії.

Юристка Трампа зізналася в незаконному втручанні у виборчий процес

Сідні Пауел визнала себе винною у вчиненні шести злочинів, які стосувалися змови з метою навмисного втручання у виконання виборчих обов'язків. Йдеться про президентські вибори США 2020-го року в штаті Джорджія. Прокурори стверджують, що вона брала участь у несанкціонованому проникненні до обладнання для виборів в офісі виборчої комісії в окрузі Джорджії.

Визнання Пауел провини та згода на співпрацю зі слідством робить її найбільш високопоставленою особою, яка допомагає прокуратурі розслідувати намагання Трампа змінити результати виборів.