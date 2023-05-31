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ПАР готується змінити законодавство перед візитом Путіна

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ПАР готується змінити законодавство перед візитом Путіна
Південна Африка хоче встановити незалежність від Міжнародного кримінального суду
фото з відкритих джерел

Наприкінці серпня цього року у Південній Африці пройде саміт глав країн БРІКС

Південно-Африканська Республіка готується внести зміни до законодавства перед самітом БРІКС, на який ймовірно може приїхати російський диктатор Володимир Путін. У такий спосіб країна хоче гарантувати імунітет президенту РФ. Про це повідомив заступник міністра державних підприємств ПАР Обіда Бапели у коментарі BBC.

За його словами, Південна Африка хоче встановити незалежність від Міжнародного кримінального суду, щоб мати право самій вирішувати, заарештовувати лідера чи ні.

«У червні ми представимо закон до парламенту. Згідно із законом, Південна Африка вирішуватиме, кого заарештовувати, а кого не заарештовувати», – заявив Бапела.

При цьому чиновник розкритикував Міжнародний кримінальний суд нібито за «подвійні стандарти». «Ми не могли собі уявити, що МКС буде таким, яким він зараз. Вони ніколи не звинувачували Тоні Блера, Джорджа Буша у вбивствах іракців. Мандела сказав би, що МКС виявляє непослідовність», – сказав він.

Нагадаємо, наприкінці серпня цього року у Південній Африці пройде саміт глав країн БРІКС. Його, ймовірно, може відвідати російський диктатор.

Проте ПАР, згідно зі своїм законодавством, повинна арештувати Володимира Путіна у разі приїзду, оскільки МКС видав відповідний ордер через депортацію українських дітей.

17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої президента РФ у справах дітей Марії Львової-Бєлової. У заяві суду йдеться, що остання пов'язана із «незаконним вивезенням дітей» з України. При цьому російське МЗС називало звинувачення у насильницькому вивезенні неповнолітніх з української території хибними.

25 квітня президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що правляча партія «Африканський національний конгрес» (АНК) Південно-Африканської Республіки ухвалила рішення про вихід країни із Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна. Проте згодом це рішення скасували. 

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Теги: саміт путін закон незалежність арешт чиновник БРІКС Африка президент імунітет влада диктатор

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