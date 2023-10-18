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Путін заговорив про мирні переговори після атаки ЗСУ ракетами Atacms

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Путін заговорив про мирні переговори після атаки ЗСУ ракетами Atacms
Путіну примарилось, що Україна «прагне до переговорів»
фото з відкритих джерел

Володимир Путін: «Зараз вони уже заговорили іншими голосом, кажуть, що треба вирішувати ці проблеми шляхом мирних переговорів» 

Після атаки ЗСУ по окупантах ракетами Atacms, російський диктатор Володимир Путін раптом заявив, що Україна прагне мирних переговорів із Росією. І такої ж думки, за версією Путіна, притримуються і європейські лідери. Про це господар Кремля сказав під час свого брифінгу на саміті у Китаї.

«Зараз вони уже заговорили іншими голосом, кажуть, що треба вирішувати ці проблеми шляхом мирних переговорів. Це правильна трансформація, трансформація у правильному напрямку. Про це пан Борелль говорить, за це похвалю. Але цього недостатньо, потрібно робити конкретні кроки», – заявив диктатор.

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін істерично відреагував на передачу Сполученими Штатами Америки далекобійних ракет Atacms Україні.

Нагадаємо,  Збройні сили України вдарили ракетами Atacms по російських окупантах. Це перший випадок, коли ці ракети були використані під час війни в Україні. Зазначається, що Atacms підвищать можливості України з нанесення дальніх ударів по російських силах на важливому етапі контрнаступу. Згодом Білий дім підтвердив надання Україні Atacms. 

Читайте також: Чому ж так довго довелось чекати на Atacms?
 
 

 

Теги: путін переговори війна

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