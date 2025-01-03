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В аеропортах Німеччини стався масовий технічний збій

Наталія Порощук
glavcom.ua
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В аеропортах Німеччини стався масовий технічний збій
У низці німецьких аеропортів затримано рейси
фото: Reinhard Roskaritz (ілюстративне)

Наразі в'їзд до Німеччини з країн, які не входять до Шенгенської зони, є неможливим

У Німеччині стався масштабний технічний збій пов'язаний з комп'ютерними системами Федеральної поліції, що спричинило затримки рейсів і значні черги в аеропортах. Про це повідомляє Bild.

Представник влади підтвердив, що проблема торкнулася систем перевірки пасажирів, які прибувають до країни. За його словами, працівники поліції змушені виконувати багато процесів вручну, які раніше автоматизувала система. Попри труднощі, ситуація залишається під контролем.

Причини збою наразі не встановлені. Тим часом WDR інформує, що в аеропорту Дюссельдорфа утворилися довгі черги у зоні безпеки, деяким пасажирам доводиться чекати до двох годин. Крім того, наразі в'їзд до Німеччини з країн, які не входять до Шенгенської зони, є неможливим.

До слова, у Німеччині під час новорічних святкувань щонайменше п'ятеро людей загинули через необережне поводження з феєрверками. Так, у місті Гезеке в Північному Рейні-Вестфалії 24-річний чоловік загинув через вибух петарди. Слідчі вважають, що до інциденту не були причетні інші люди. Водночас у поліції припустили, що петарда була виготовлена нелегально.

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Теги: літак аеропорт Німеччина

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