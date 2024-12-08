Німецький Playboy визнав Шольца «античоловіком року»

Більше за інших німкеням цього року не подобався канцлер Олаф Шольц

Більшість жіночих симпатій у Німеччині зібрав колишній футболіст мадридського «Реала» та мюнхенської «Баварії» Тоні Кроос

Канцлер Німеччини Олаф Шольц став «античоловіком року» за версією німецької редакції журналу Playboy. Про це пише DW.

Playboy щорічно проводить відповідні опитування серед мешканок Німеччини, щоб дізнатися, які відомі чоловіки їм запам'яталися в поточному році.

Більшість жіночих симпатій у Німеччині зібрав колишній футболіст мадридського «Реала» та мюнхенської «Баварії» Тоні Кроос, який цьогоріч закінчив футбольну кар'єру. За нього як за найкращого чоловіка року проголосували 17% опитаних. На другому місці – баскетболіст Денніс Шредер, на третьому – головний тренер національної збірної Німеччини з футболу Юліан Нагельсман.

До першої десятки найпопулярніших чоловіків Німеччини не увійшов жоден політик. Натомість саме політики очолили альтернативний список – рейтинг «античоловіків року». І більше за інших німкеням цього року не подобався канцлер Олаф Шольц. На другому місці – міністр економіки Роберт Хабек, на третьому – нещодавно відправлений у відставку міністр фінансів Крістіан Лінднер.

Нагадаємо, днями інтернет заполонили меми з тим, як Шольц у Києві крокує з сріблястою валізою. Користувачі соціальних мереж почали жартувати про те, що канцлер привіз в Україну ядерну зброю. Вони створили чимало мемів та жартівливих виразів про «ядерну валізу». Згодом Шольц розповів, що було у його сріблястій валізі, яка спровокувала лавину мемів

До слова, Україна отримає від Німеччини шосту установку Iris-T, а також гвинтокрили Sea King та інше озброєння. Німеччина є другим найбільшим партнером України з обсягом допомоги близько 28 млрд євро, на першому місці США.

За словами німецького канцлера, вже у грудні Україна отримає пускові установки для Patriot та самохідні зенітні установки Gepard. Окрім цього Шольц заявив, що Німеччина у наступному році також поставить Україні шість вертольотів Sea King, системи ППО, гаубиці, бойові і розвідувальні дрони.