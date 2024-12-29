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У бакинському аеропорту проходить церемонія прощання із загиблими внаслідок авіакатастрофи членами екіпажу (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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У бакинському аеропорту проходить церемонія прощання із загиблими внаслідок авіакатастрофи членами екіпажу (відео)
На борту літака було 67 пасажирів і п'ять членів екіпажу
фото з відкритих джерел

26 грудня в Азербайджані оголошено днем ​​жалоби

аУ бакинському міжнародному аеропорту ім. Г.Алієва проходить церемонія прощання із загиблими членами екіпажу літака авіакомпанії AZAL. Про це повідомляє Baku.tv.

26 грудня в Азербайджані оголошено днем ​​жалоби.

У бакинському аеропорту проходить церемонія прощання із загиблими внаслідок авіакатастрофи членами екіпажу (відео) фото 1
У бакинському аеропорту проходить церемонія прощання із загиблими внаслідок авіакатастрофи членами екіпажу (відео) фото 2

Нагадаємо, пасажирський літак Embraer, який летів з Баку до Грозного, впав в аеропорту Актау. На борту було 67 пасажирів і п'ять членів екіпажу. Серед них 37 громадян Азербайджану, 16 росіян, шестеро громадян Казахстану і троє – громадян Киргизстану.

Згодом Росавіація назвала попередню причину авіакатастрофи: зіткнення з птахами. Також повідомляється, що на борту літака, що впав, вибухнув кисневий балон, після чого люди почали непритомніти. 

Однак, очільник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що авіакатастрофу літака Embraer 190 в Казахстані спричинив російський зенітно-ракетний комплекс (ЗРК).

За його словами, літак зазнав пошкоджень внаслідок дій російських військових і його відправили до Казахстану «замість того, щоб екстрено посадити в Грозному та врятувати життя людей».

Вже 27 грудня глава Росавіації Дмитро Ядров вперше прокоментував авіакатастрофу азербайджанського літака, і за його словами, однією з основних причин авіакатастрофи нібито був густий туман і відсутність видимості на висоті 500 метрів. «Командир повітряного судна зробив дві спроби посадити літак у Грозному, які були безуспішними», – заявив Ядров.

За його словами, російські диспетчери нібито пропонували для посадки інші летовища, однак командир літака «прийняв рішення прямувати до аеропорту Актау».

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Теги: авіація авіакатастрофа авіаперевезення авіарейс літак Казахстан аеропорт

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Соціум

У бакинському аеропорту проходить церемонія прощання із загиблими внаслідок авіакатастрофи членами екіпажу (відео)
У бакинському аеропорту проходить церемонія прощання із загиблими внаслідок авіакатастрофи членами екіпажу (відео)
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