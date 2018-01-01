В аеропорту Лондона сталася аварія, є загиблий

Аварія сталася в середу вранці

У лондонському аеропорту «Хітроу» (Велика Британія) внаслідок зіткнення двох транспортних засобів загинула людина. Про це повідомляє видання Sky News. Відзначимо, спочатку повідомлялося, що в результаті інциденту постраждали двоє людей. Медична служба Лондона проінформувала, що в одного з потерпілих зупинилося серце. 40-річний чоловік