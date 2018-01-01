В аеропорту Лондона сталася аварія, є загиблий
- Сьогодні, 14:31
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Аварія сталася в середу вранці
У лондонському аеропорту «Хітроу» (Велика Британія) внаслідок зіткнення двох транспортних засобів загинула людина. Про це повідомляє видання Sky News.
Відзначимо, спочатку повідомлялося, що в результаті інциденту постраждали двоє людей.
Медична служба Лондона проінформувала, що в одного з потерпілих зупинилося серце. 40-річний чоловік помер дорогою до лікарні.
За словами речника аеропорту, після серйозної аварії двох транспортних засобів помер один зі співробітників летовища.
Інший потерпілий зазнав травми плеча, його шпиталізували.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що британський аеропорт столиці «Лондон-Сіті» закритий через бомбу часів Другої Світової війни, знайдену в річці Темза.