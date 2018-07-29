В аеропорту Мюнхена пасажирка випадково скасувала дві сотні рейсів



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Аеропорт Мюнхена

За словами представниці поліції, йдеться про «абсолютно нормальну пасажирку»

Другий термінал аеропорту Мюнхена у суботу повністю призупинив роботу на п’ять годин через жінку, яка випадково без перевірки зайшла у зону безпеки. За цей час було скасовано 200 рейсів.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

За словами представниці поліції, йдеться про «абсолютно нормальну пасажирку».

Розпочалось все з того, що у жінки виявили неправильно упаковану рідину, через що пасажирку попросили перекласти її у спеціальний пакет, який знаходиться за межами зони безпеки.

Пасажирка виконала цю вимогу та повернулася непоміченою до зони безпеки. Як показали камери відеоспостереження, вона пройшла через контрольний пункт, на якому не було персоналу.

Через це другий термінал аеропорту зупинив роботу на п’ять годин, а 200 рейсів були скасовані. Ще 60 літаків вилетіли з запізненням.

Наразі другий термінал повністю відновив роботу.

Нагадаємо, раніше собака спровокувала паніку на борту російського літака, де знаходилось 148 пасажирів